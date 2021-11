Ministro Ossa tras rechazo del Senado de la acusación constitucional contra Piñera: “Nosotros valoramos lo que se decidió, pero no lo celebramos”

Esta mañana Juan José Ossa, ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se refirió en Radio Universo acerca de la jornada de ayer y cómo el Senado terminó rechazando la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, a pesar de alineamiento opositor y abstención del senador de RN, Manuel José Ossandón.

Al respecto, indicó, valoran la decisión que se tomó finalmente en la Cámara Alta, pero sin embargo, no lo celebran, puesto que la acusación constitucional finalmente es un mal precedente para el país que finalmente “terminó bien”.

“Nosotros no celebramos, valoramos naturalmente que se halla rechazado esta acusación constitucional que no tenía ningún mérito, pero nosotros no celebramos lo que ocurrió, creo que fue muy malo para el país, siendo un mal precedente que termina bien”, sostuvo.

En ese sentido, agregó, “ojalá el próximo presidente cuente con el apoyo de un tercio del Senado, porque sino se va a haber abierto una puerta muy peligrosa que puede devenir en eso que han sufrido tantos países, la destitución permanente y sucesiva de quienes son democráticamente electos como presidentes y presidentas”.

En cuanto a la votación en sí, indicó el ministro Ossa, el día de ayer vieron “a muchos representantes de la ex Concertación, de la ex Nueva Mayoría que vinieron a confirmar una conducta en la que vienen incurriéndose algún tiempo, que es que bailan al ritmo de la extrema izquierda”. “Es decir, cuando uno ve al ex ministro Insulza, ex jefe de la OEA, bailar el ritmo de Daniel Nuñez, de Marcelo Díaz, de los diputados comunistas o de Frente Amplio, que no se atreven a decir realmente lo que piensan (...) no están teniendo la valentía que en su minuto pensamos que los caracterizaba”, agregó.

Sobre este último punto, detalló Ossa, vieron que algunos senadores no asistieron a la sesión de la mañana y solo llegaron a la tarde, y “dieron opiniones o incluso prejuzgaron antes de siquiera oír a la defensa, estaban los discursos escritos”.

“No es aceptable que si uno va a votar acerca de la culpabilidad de un Presidente de la República, y va a votar a favor de su destitución, no se tome la molestia de estar durante toda la mañana escuchando tanto a los acusadores como a la defensa”, detalló.

Ya sobre cómo le afecta esto al legado del gobierno de Piñera, Ossa indicó que “obviamente no contribuyó en nada la cantidad de acusaciones constitucionales e interpelaciones que han tenido en este gobierno”, y que “obviamente que se afecta la imagen”. “Pero es un gobierno al cual la historia va a tener que analizar bajo el prisma del tiempo”.

“Yo creo que nuestro legado más allá de esta acusación constitucional va a ser recordado por varias cosas: primero porque ante una crisis social muy grave y muy profunda se logró dar un cause institucional - con la colaboración de muchísimos actores políticos por supuesto, que ha devenido en una eventual nueva Constitución, y en segundo lugar, en un manejo de la pandemia que yo creo que la historia nos va a tratar bien, desde varias perspectivas”, expresó.

Esto último, indicó, ya que el Presidente Piñera al comienzo de la pandemia “salvó muchas vidas”.

“Salvó cientos de miles de vidas de chilenos al anticiparse y comprar las vacunas que otros países no fueron capaces de obtener. eso es una primera cosa muy valiosa. Y en segundo lugar, y creo que las cifras lo dirán: la recuperación de la economía. Ya hemos recuperado más de la mitad de los empleos que se perdieron durante la pandemia”, concluyó.

En cuanto a la abstención de Ossandón en la votación, indicó, “no entiendo que alguien diga que no tiene pruebas, pero abstenerse”

“Su argumentación no fue en contra, sino mas bien dio una serie de apreciaciones personales que tiene sobre el Presidente de la República, pero señaló que (la acusación constitucional) no tenía ningún mérito ni ninguna prueba”, detalló.

“De ahí que me sorprendió que más allá de su opinión personal, no votara en contra de la acusación (...) Nos duele que un senador de Chile Vamos, que el senador Ossandón, haya tomado ese camino. Yo quiero pensar que no se trata de fines electorales”, agregó.