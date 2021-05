Delgado rechaza críticas a reunión de Piñera y representantes del Congreso: Dice que entre esos cuestionamientos y “la violencia, hay un paso”

Fue la semana más compleja de La Moneda, con un 9% de apoyo al presidente Piñera según la CEP, el portazo del TC al proyecto de retiro de fondos previsionales presentado por el gobierno, rumores sobre quiebre en el comité político y negociaciones con el Congreso. Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió los pasos del gobierno.

Delgado descartó que lo ocurrido sea una crisis política. “Hay una crisis, y es razonable planteado así, pero que tiene que ver con lo sanitario”, señaló en charla con el programa Mesa Central. Más aún, discutió las críticas que señalan que el gobierno “llegó tarde”, tal como lo planteó el candidato presidencial y alcalde de Las Condes, Joaquín Lavin, en La Tercera Domingo.

“Es complejo competir contra el 10% y eso hace que lo que el gobierno está entregando parezca insuficiente al lado de lo otro”, en referencia a las ayudas sociales como el IFE ampliado y el bono clase media.

“Siempre hemos considerado que los retiros no son una buena política. (...) Un país como Chile no tiene los recursos fiscales para competir mano a mano con el 10%. No da -agregó-. El Presidente lo dijo el otro día en la reunión con el Parlamento (...) dijo ‘me gustaría hacer un cuadro con respecto a cuál es la situación fiscal’.”

“Si hay algo que yo admiro del Presidente en estos días, aparte de su entereza y tenacidad, es justamente su obsesión con la responsabilidad. Es muy importante. A lo mejor no lo van a agradecer en la próxima encuesta (en referencia al 9% en la CEP), pero va a ser un debate que en el futuro Chile lo va a dar y seguramente más de alguien se va a arrepentir de no haber sido más responsables”, afirmó.

El titular de Interior, destacó una vez más la propuesta del bono de 200.000 para quienes se quedaron sin fondos previsionales. “Yo me rehúso a renunciar a destacar lo que ha hecho el gobierno, y si eso es impopular me da lo mismo”.

Reunión del gobierno con el Congreso

Por otro lado, Delgado se refirió a la reunión que sostuvo el viernes el Presidente Piñera con la presidenta y vicepresidente del Senado, Yasna Provoste y Jorge Pizarro; y el presidente y vicepresidentes de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen y Francisco Undurraga.

“En esa mesa estaban todos de acuerdo con respecto de mantener un clima de respeto, más allá de las diferencias que podamos tener. Yo quiero hacer un reconocimiento a todos los que fueron ese día, más allá de los partidos y las coaliciones a las que pertenezcan, porque el hecho de ir a La Moneda pudo haber tenido costos para más de alguno. Y pese a eso, fueron, platearon cada uno sus posiciones, en este caso la senadora Yasna Provoste fue muy republicana al hacerlo, y por supuesto que hay que aprovechar los liderazgos positivos para salir adelante”, dijo Delgado.

Por otro lado, rechazó las críticas que surgieron desde algunos sectores a la cita. “La cuando se anunció la ampliación del IFE hace un par de semanas atrás, efectivamente fue una muy buena medida, pero surgen las críticas y la gente tiende a pensar que esas críticas muchas veces son verdad. El día de mañana cuando anunciemos algo tenemos que estar lo más unido posible. Siempre van a haber sectores que van a criticar, siempre van a haber sectores que van a tratar eso de “cocina”, pero de ahí a la violencia hay un paso. Yo sería cauto y haría un llamado a quienes tilden esto de “cocina” o “acuerdo oscuro”, qué más transparencia de entrar a una reunión, salir, todos han transparentado en redes sociales lo que están haciendo, se han difundido las minutos, creo que es muy transparente”.

Mínimos comunes

Delgado también precisó los llamados “mínimos comunes” que el ejecutivo consensuó junto a los representantes del Congreso en las reuniones del viernes.

“Vi un presidente más escuchando que proponiendo -aseguró-. El más importante (de los mínimos comunes) hoy es seguir avanzando en la agenda de protección social, se habló de aumentar del 80 a 100% los beneficiarios del IFE en el registro social de hogares”.

“Hay otra agenda que tiene que ver con al recaudación, hay que tener ingresos ojalá permanentes (...). El gobierno está dispuesto a cambios que recauden -en referencia a las propuestas de reforma tributaria y exenciones que están en discusión-. Y lo tercero es el fortalecimiento de las instituciones, clima, respeto más allá de las diferencias”.