Monckeberg afirma que gobierno mantiene “respeto irrestricto a la separación de poderes” y toma distancia de dichos de subsecretaria de la Niñez

“Ese tema ya se zanjó por la propia subsecretaria. Pero en eso recalcar lo que el gobierno ha dicho una y otra vez: el irrestricto respeto a la separación de poderes”.

Con esas palabras, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, abordó los dichos de la subsecretaría de la Niñez, Carol Bown sobre la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso.

En 2016, la magistrada fue quien presidió la comisión -integrada por cuatro jueces más- que concedió la libertad condicional a Hugo Bustamente, quien hoy es el único imputado por ser el presunto autor del homicidio de Ámbar Cornejo.

Por su parte, Bown aseguró ayer que “tenemos que ver cuál es la forma de sancionar a un juez o jueza que, por su ideología o por sus ideas, se transforma en un peligro para la sociedad”, agregando que lo que pasó con Bustamante en 2016 “es grave y al parecer hay antecedentes suficientes para considerar que hay culpables en ese sentido”.

Este domingo, en tanto, la subsecretaria de la Niñez manifestó en CNN/Chilevisión tener un “profundo” respeto por la “separación de poderes del Estado”. Sin embargo, reforzó que “cada vez que se produzcan situaciones en que queda libre una persona (...) que no debiese haber estado libre, hay que investigar por qué paso y si corresponde sancionar, hay que sancionar”.

Tras una reunión con los secretarios generales de los partidos de Chile Vamos, el ministro Monckeberg fue consultado si el gobierno respaldaba estos dichos. Al respecto, afirmó que el tema fue zanjado por Bown y que la postura del Ejecutivo apuntaba a un “irrestricto respeto a la separación de poderes”.

En esa línea, agregó que “los fallos no se comentan, se acatan. Y si no me gusta, tengo la vía judicial tal como la normativa lo establece”.

“Vuelvo a reiterar la postura del gobierno en esta materia y voy a ser majadero en ese sentido: respeto irrestricto a la separación de poderes y a las funciones que cada uno realiza”, reforzó el secretario de Estado.