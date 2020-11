Monckeberg se defiende de las críticas tras la aprobación del retiro del 10%: “Siempre el deporte nacional es echarle la culpa al gobierno de turno de todo”

Siguen las repercusiones al interior del gobierno y de Chile Vamos tras la aprobación ayer del segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP en la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue aprobada por 130 votos, con gran apoyo de parlamentarios oficialistas, a pesar de que la postura del gobierno era contraria a la moción.

Pero, además, durante la sesión los legisladores de Chile Vamos deslizaron una serie de críticas al Ejecutivo, acusando una demora en la entrega de ayuda para quienes han sufrido con la pandemia del coronavirus.

Una de ellas fue la que realizó la jefa de bancada UDI, María José Hoffmann, quien advirtió que la relación de los diputados gremialistas con el gobierno iba a cambiar y que no estaban dispuestos a seguir pagando costos “por la falta de una línea clara”.

Cuestionamientos que apuntaron al ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, el único secretario de Estado que estuvo presente durante toda la discusión de la iniciativa en la Cámara.

“Tenemos que hacer esfuerzos recíprocos para dar mayores grados de unidad”, respondió ayer mismo el titular de la cartera en el mismo hemiciclo de la corporación.

Pero hoy, un día después la aprobación del segundo retiro, Monckeberg volvió a defenderse y aseguró que no sentía incomodidad en su relación con la UDI.

“Siempre los proyectos tienen dificultades y lo que tenemos que hacer es trabajar con los parlamentarios para sacarlo adelante. Lo importante es que las dificultades las vayamos superando y eso lo hace más entusiasmante”, dijo.

Consultado sobre si se sentía incómodo con la relación que tenía con la UDI, el ministro lo descartó: “No, nunca, ¿por qué?. No, por ningún motivo. Al revés, gran amistad”.

Consultado sobre el “nuevo trato” del gobierno y qué le ofrecía él al gremialismo en dicha relación, Monckeberg reiteró que aquí lo importante era la reciprocidad.

“Creo que el esfuerzo es recíproco. Cuando uno tiene el mandato ciudadano de gobernar, las responsabilidades son mucho mayores: responsabilidad con la ciudadanía, responsabilidad de llevar adelante el Ejecutivo para tomar decisiones como la de hoy que importan a la gente, pero también la responsabilidad con la coalición", indicó.

“Y esa responsabilidad es recíproca, porque siempre el deporte nacional es echarle la culpa al gobierno de turno de todo. Yo prefiero ser optimista y entender que cuando uno gobierna y la ciudadanía confía en uno, hay responsabilidades compartidas. Porque no solo confío en el Presidente, confío en un equipo, en una coalición, por tanto esa responsabilidad tiene que ser recíproca para sacar adelante lo que comprometimos en un programa de gobierno”, agregó.

"Aquí no se trata de decir ‘éste sí, éste no, éste es el culpable, éste no es el culpable’. Aquí hay un equipo, una coalición, hay un gobierno, la ciudadanía confío en él, lo mandató mayoritariamente y el desafío es liderar ese proceso desde el Ejecutivo, pero también con la colaboración de la coalición”, cerró.