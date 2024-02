Mónica Zalaquett (UDI): “Tenemos que hacernos cargo de la caricatura que existe de las mujeres de derecha”

No ha sido la Zalaquett que ha estado en el foco público estos días, sino más bien su hermano, Pablo, por las reuniones con autoridades que no fueron registradas por Ley de Lobby. Sin embargo, Mónica Zalaquett sigue mirando con atención el escenario político y lo que viene para la derecha en las próximas elecciones. Desde Lago Ranco, donde está pasando sus vacaciones, la exministra de la Mujer tiene un diagnóstico claro: el sector debe resolver el flanco que tienen en el electorado femenino.

El análisis que hay es que una de las razones por las que se perdió en el plebiscito, fue por el flanco en el voto femenino.

Definitivamente fue un factor que incidió. Y así lo vienen demostrando las mujeres en las últimas elecciones. En la última década, el patrón electoral que ha crecido en forma consistente es el femenino. Hoy días las mujeres quieren participar de forma más activa en las definiciones públicas. Las mujeres han demostrado que cuando perciben la amenaza de que se les va a vulnerar algún derecho adquirido, van a salir en masa a defenderlo. Las transformaciones sociales han influenciado sobre todo en las mujeres sub-40, en lo que ellas buscan y sus objetivos. Y la derecha hoy día tiene una oportunidad.

¿Qué puede hacer la derecha para reencantar a ese electorado?

Nuestra propuesta le hace mucho sentido al gran promedio de las mujeres, pero sí tenemos que reflectar nuestro relato, ser más enfáticas. La derecha debe enfatizar que los derechos adquiridos por las mujeres no se transan. En el último proceso constitucional mañosamente se trató de instalar que un derecho podía ser vulnerado, el aborto en tres causales. Sabemos que no iba a poder ser así. Pero lo lograron instalar de manera exitosa. Hoy día tenemos que hacernos cargo de esa caricatura que existe de las mujeres de derecha. Si uno mira los dos gobiernos de derecha y la cantidad de leyes que hemos impulsado, la verdad es que hemos apoyado muchos de los cambios que han demandado las mujeres.

¿Tienen responsabilidad los republicanos? Algunas normas fueron impulsadas por ellos, como la que protegía la vida de “quien” está por nacer.

Más que buscar culpables, me gusta sacar aprendizajes. En la centroderecha fuimos débiles en enfatizar que aquello que proponemos es adecuado, y que jamás vamos a permitir que se vulneren ciertos derechos. Eso lo instaló mañosamente la izquierda, que generó la percepción de que se iba a revertir la ley de aborto en tres causales.

La derecha negocia alianzas y habrá acercamientos con republicanos. ¿Existe un riesgo para Chile Vamos al volver a aparecer al lado de ellos?

Chile en los últimos años, y sobre todo las mujeres, hemos mostrado que somos una sociedad bastante moderada y sensata. Los extremos de ambos lados complican a las coaliciones. Hemos visto que cuando las cosas se han ido a los extremos Chile se ha manifestado de forma clara y no acepta los extremos. Nosotros, como centroderecha, la gran mayoría ha comprendido y ha aceptado estas transformaciones de las mujeres y hay una oportunidad.

Ya ha ocurrido antes. En la segunda vuelta presidencial a Kast se le criticó por querer eliminar el Ministerio de la Mujer.

Es legítimo que en las coaliciones existan distintas miradas. Pero la gran mayoría de la centroderecha no comparte esa mirada.

Pero Chile Vamos aparece al lado de ellos. ¿Deberían la UDI, RN y Evópoli diferenciarse de los republicanos?

Hoy día tenemos una gran representante que es Evelyn Matthei. Ella siempre se ha hecho cargo de estas demandas femeninas. Hoy día con su liderazgo indudablemente vamos a poder dar mayores certezas en aquellas preocupaciones que puedan existir porque hay algunas voces que generan incertidumbre. Ahí el liderazgo de Evelyn es una oportunidad enorme, porque ella va a ser enfática en decir y en actuar que aquí no vamos a vulnerar ningún derecho y que vamos a seguir avanzando en aquellos temas que son realmente importantes para las mujeres. A veces nos perdemos, con las redes sociales y algunos colectivos que vociferan muy fuerte, saber cuáles son las demandas de la mujer chilena. Quieren seguridad para ellas y sus familias. Tenemos que tener tolerancia cero contra la violencia doméstica. Tenemos que refrescar el discurso y dar certezas para que no se instalen incertidumbres y también vociferar un poco más.

¿Kast tiene un techo en el voto femenino?

No es un techo de Chile Vamos. Yo veo muy complejo que Kast pueda captar la votación femenina si es que no da garantías de que no se van a tocar los derechos ya adquiridos. Ante cualquier amenaza que las mujeres perciban que algún derecho va a ser vulnerado, van a salir en masa a votar contra esa persona. Llámese José Antonio o quien sea. Yo les recomendaría hacer una reflexión profunda. Las mujeres no están dispuestas a retroceder en sus derechos y dejar un espacio para que se perciba una vulnerabilidad es un gran error.

¿Y en qué se puede diferenciar Matthei de Kast?

A ella la avala su trayectoria política. Siempre ha abogado por promover el desarrollo integral de las mujeres.

¿Y no se debiera avanzar en otros temas que son demandas del público femenino? Como avanzar en aborto libre.

No para ganar votos uno va a traicionar sus principios. Chile ya debatió más de dos años el tema del aborto y se llegó a la ley actual. Como centroderecha vamos a dar las garantías de que esa ley actual, que da una respuesta efectiva a la problemática, no se va a vulnerar ni retroceder y se va a garantizar de que se pueda llevar a cabo para cualquier mujer que así lo requiera. Pero en nuestra agenda no existe el aborto libre.

Si bien la Contraloría dijo que no había ilegalidades en las reuniones de su hermano, Pablo Zalaquett, con ministros, se hicieron recomendaciones de mejoras de la legislación de lobby.

Yo fui autoridad y la responsabilidad cae en la autoridad de registrar. Es importante que quienes tienen cargos públicos hoy día revisen y sean muy rigurosos. Con respecto a mi hermano, quizás soy de las personas que más conocen a Pablo. Él toda la vida, desde el colegio, ha sido un promotor del diálogo entre el mundo privado y el público.

Se podrían haber reunido formalmente en oficinas de ministros y no en un espacio privado.

Aquí se instaló un cuento que definitivamente no hubiera sido necesario si las autoridades hubiesen registrado estas participaciones.