Monsalve: discuten facultades de subsecretarías respecto a Inteligencia en proyecto de Ministerio de Seguridad

En una sesión convocada para el martes 12 de noviembre, entre las 9.30 y 12.30 horas, la Comisión Mixta que resuelve las discrepancias en torno al nuevo Ministerio de Seguridad, terminaría de votar las normas que faltan para llevar la iniciativa a ambas salas del Congreso.

Las figuras regionales y el tema de las facultades de subsecretarías para pedir informes de Inteligencia, se encuentran entre el articulado que deberá definirse, explicó el presidente de la instancia, el senador de la Democracia Cristiana Iván Flores García.

Manuel Monsalve se perfilaba como el primer ministro del ramo. Pese a que esa investidura no se concretó por la investigación en su contra por una denuncia de violación, las actuaciones del exsubsecretario antes de renunciar van a marcar igualmente a la futura cartera.

Esto porque, además de la presunta agresión sexual, la Fiscalía Centro Norte está investigando al exmilitante socialista por infringir Ley de Inteligencia, ante la serie de gestiones que solicitó hacer a la PDI antes de que la funcionaria que lo acusa estampara su denuncia.

Se quitarán atribuciones a los subsecretarios

El senador Flores explicó que luego de resolver sobre el nombre, atribuciones y rol de figura que representará al ministerio en cada región, deben abocarse al tema de Inteligencia.

“Lo que significa quitarle atribuciones a los subsecretarios del Interior y de Prevención del Delito para pedir tareas, informes o información a los servicios de Inteligencia, dado lo que ocurrió con el caso Monsalve y estaríamos ya listos. No vamos a aprobar la entrega de esta atribución al subsecretario, quedará toda la responsabilidad radicada en el ministro o ministro de Seguridad”, indicó el senador DC.

El legislador advirtió además que “si bien esta nueva institucionalidad será esencial e importante para combatir la delincuencia y el crimen organizado, se requiere de musculatura necesaria en recursos y de un refuerzo fundamental en Inteligencia, donde aún Chile está absolutamente al debe”.

Figura regional

Flores precisó también que, según lo acordado hasta ahora, en las regiones existirán departamentos provinciales de Seguridad, a cargo de un director, en todo el país y “tal como hubo ajustes a las atribuciones del Ministerio del Interior, producto de haberle sacado las funciones de Seguridad, también vienen cambios en las atribuciones de los delegados presidenciales, de tal forma que ello quede en la misma línea”.

Así, la comisión debe resolver respecto a la figura regional

“Tenemos un acuerdo de contenido de las funciones, falta colocarle el nombre y un par de cosas más. Y aquí, lo más importante es el alcance de sus funciones, no puede seguir siendo una persona mandada desde el nivel central a hacer tareas que al gobierno central solamente le interesa. La visión regional, el Desarrollo Regional, con las particularidades de las regiones, no las podemos desconocer y no las vamos a desconocer”, aseguró.