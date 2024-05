Monsalve y participación de asesor PC Juan Andrés Lagos en manifestación por Jadue: “No hay ninguna falta”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó el cuestionamiento de la oposición a la concurrencia de Juan Andrés Lagos a la manifestación que el Partido Comunista realizó en el Centro de Justicia en la primera jornada de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

“Juan Andrés Lagos no es funcionario de planta del Ministerio del Interior, no es funcionario de contrata, presta un servicio, no tiene una obligación horaria, no tiene una falta laboral y hace ejercicio libre de un derecho que tienen los chilenos”, afirmó la autoridad de gobierno ante consultas por el tema en el Congreso la tarde de este jueves.

“No creo que haya ahí una falta laboral y quienes prestan servicio al gobierno y particularmente al Ministerio del Interior siempre están en evaluación tanto en términos de los servicios profesionales que prestan, como eventualmente la conducta política que tienen. Pero quiero insistir, desde el punto de vista laboral, no hay ninguna falta”, agregó Monsalve.

Acusando a Lagos de “desafiar a la institucionalidad”, un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) solicitó la salida inmediata del Ministerio del Interior del dirigente PC por haber asistido a la convocatoria en favor del exaspirante de la tienda de la hoz y el martillo a La Moneda.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte pidió al 3° Juzgado de Garantía de Santiago la prisión preventiva del alcalde, imputándole delitos reiterados de fraude al fisco, además de cohecho, estafa y administración desleal.

El diputado Jorge Durán aseguró que tras participar de la convocatoria en apoyo de Jadue “la permanencia del señor Lagos en su cargo como asesor de seguridad en Interior es insostenible”.

“Una persona que está haciendo activismo político no puede seguir en el gobierno”, afirmó.