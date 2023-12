Montes niega conocer informe enviado por Contreras a Presidencia sobre Democracia Viva e instruye revisar archivos de la Seremi de Antofagasta

A su salida de La Moneda, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), quien de nuevo vive horas críticas tras los nuevos antecedentes sobre el caso Democracia Viva, se refirió a la declaración del exseremi del ramo en Antofagasta, Carlos Contreras, quien aseguró que envió a Presidencia el 7 de junio un informe sobre el convenio entre el Minvu y la fundación encabezada por el exRD Daniel Andrade.

La fecha en que Contreras habría enviado el documento es relevante porque vuelve a poner en entredicho la versión que ha mantenido el gobierno respecto al momento exacto en que se enteraron oficialmente del caso, donde se involucra posibles irregularidades y actos de corrupción en la administración de recursos públicos.

“Respecto a hechos nebulosos, aclaro que, de acuerdo a mi conocimiento, el día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario”, expuso Contreras.

Carlos Contreras renunció a la Seremi de Vivienda cuando reventó el caso en los medios.

En ese sentido, consultado por los nuevos antecedentes del caso, el titular del Minvu señaló que no conocía el informe al que aludió Contreras en su declaración y, además, aseguró que instruyó revisar los archivos de la Seremi de Vivienda de Antofagasta para esclarecer si existe un registro sobre dicho documento.

“Yo desconozco lo que declaró Contreras si es efectivo... Yo me atengo a la información que tengo, yo conocí el día 16 de junio esto y el gobierno, no tengo nada más que agregar. Yo no tuve ninguna información al respecto de un informe que saliera desde Antofagasta, y si la Presidencia dice que no es así yo lo creo completamente. Seguramente se va a investigar (si el informe salió), se está pidiendo que vean los archivos de la Seremi”, explicó el Mandatario.

Además, Montes fue consultado acerca de si la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, le informó acerca del informe, a lo que el exsenador socialista respondió: “No, no. No se informó porque es un procedimiento de trabajo, los subsecretarios se hacen cargo de distintos hechos, de distintas situaciones y la subsecretaria Rojas estaba investigando en ese momento”.

Sobre una eventual salida del gabinete, tras una nueva arremetida de la oposición, el secretario de Estado dijo que “puede ser en cualquier momento, de cualquier manera, pero al final el que decide el gabinete es el Presidente de la República”.

La versión de Crispi

Ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó los líos de platas, el jefe de asesores de La Moneda y militante de Revolución Democrática (RD), Miguel Crispi, indicó que conoció el caso de manera informal nueve días antes de que se hiciera público y que se comunicó con la subsecretaria de Vivienda de entonces, Tatiana Rojas, para que investigara. Crispi recalcó esa jornada que “el Presidente de la República se enteró el día 16 de junio”.

Ese día, el medio regional antofagastino Timeline dio a conocer una serie de convenios por $426 millones que Contreras, entonces militante RD y secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta, autorizó en favor de Democracia Viva, la fundación de Daniel Andrade, también militante RD en esos días.

Contreras había sido el jefe de gabinete de la diputada y expresidenta del partido oficialista Catalina Pérez y Andrade era hasta entonces pareja de la legisladora. La fundación debía ejecutar mejoras en campamentos bajo un giro que no tenía cuando se visó el traspaso de los dineros. Andrade y Contreras fueron expulsados de RD y la militancia de Pérez en la tienda fue suspendida.

Hace algunas semanas, en entrevista con La Tercera, la diputada Pérez había indicado que ella informó en esa fecha al Ejecutivo sobre el tema. “La primera semana de junio comunico sobre la denuncia a Democracia Viva, a RD y al gobierno”, dijo.