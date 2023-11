Líos de platas por convenios: miembros de comisión investigadora esperan que Crispi despeje todas las dudas

¿La tercera es la vencida? Finalmente se espera que este lunes 6 de noviembre se materialice la asistencia del jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD), a la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga los millonarios traspasos de fondos desde organismos públicos a fundaciones, luego de dos ausencias a citaciones anteriores donde este se excusó aduciendo que técnicamente no era funcionario público. Los miembros de la instancia esperan que se despejen las dudas y que Crispi conteste todas las preguntas, finalizando con parte de esta polémica.

Cabe recordar que fue el propio contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien sostuvo que no se requeriría un dictamen del órgano para que Crispi asistiera a la instancia parlamentaria y tras esto el jefe del Segundo Piso se puso a disposición de manera presencial o por escrito de la comisión, generando un giro en la postura del gobierno.

Consultado por La Tercera, el presidente de la comisión investigadora, José Miguel Castro (RN), indicó que lo primero que espera es que Crispi asista a la instancia. En ese sentido señaló que tiene dos expectativas principales: “Uno, quitar el foco de esta comisión investigadora en Miguel Crispi, foco que se ha generado por el show mediático que ellos mismos han hecho desde La Moneda. Y, segundo, que se diga toda la verdad, porque hay que dejar muy claro que, si él no concurrió, no sabemos si fue por desidia o simplemente porque esconde algo”.

Sobre las preguntas que se le realizarán al miembro del gobierno, Castro puntualizó que “obviamente se van a enfocar en los tiempos en que conoció estos hechos, cómo reaccionó con estos hechos, de qué manera él se involucra con Revolución Democrática, y de esa forma poder establecer claramente si La Moneda mintió o no mintió, si es que La Moneda pudo hacer algo antes, o no. Porque recordemos que desde un principio ellos dijeron que este era un error administrativo. Creo yo que con todo lo que sabían, podías perfectamente haberlo catalogado de otra forma. Como también cuáles son las repercusiones que él, como jefe del Segundo Piso, va a tomar con respecto a estos temas”.

Otro de los miembros de la comisión investigadora que espera que se cierre con la visita de Crispi la arista que involucró al jefe del Segundo Piso, es el diputado Marcos Ilabaca (PS). “Lo que él tuvo que haber hecho desde el primer día era asistir a la comisión, entregar los antecedentes que él tenía y con eso se terminaba. Lamentablemente se tomó otra decisión, la de dilatar innecesariamente, hacer una noticia donde no existía noticia y obviamente poner un manto de dudas respecto a la información que él manejaba. Esperamos que el señor Crispi responda las preguntas que desde la comisión se le van a desarrollar y entregue todos los antecedentes que él posea respecto de este triste y lamentable Caso Convenios que ha manchado la política nacional”, manifestó.

Respecto de preguntas en particular, el diputado socialista dijo que esperará la exposición de Crispi y que de ahí desprenderá sus consultas.

Mucho más frontal es la diputada Chiara Barchiesi (republicana), quien afirmó que “a mí me parece que su concurrencia a la comisión investigadora es para evitar la sanción económica de la Contraloría y no para ayudar a esclarecer los traspasos millonarios a las fundaciones pro Boric. Espero que venga a decir la verdad y no, como acostumbra la izquierda, a mentir. Crispi tiene responsabilidad política y debe responder ante el Congreso y ante la opinión pública acerca de este escándalo. Si en La Moneda, y específicamente el Presidente Boric, estaban al tanto de los mecanismos defraudatorios de Democracia Viva y ProCultura. Miguel Crispi es símbolo del fracaso y del doble estándar del Frente Amplio y del gobierno”.

Una mirada distinta a sus pares de la comisión investigadora entregó la representante de RD, Ericka Ñanco, quien aseguró que la asistencia de Crispi no tiene ningún sentido y que será sólo un show. Incluso, sostuvo que con estas acciones se busca afectar al Presidente Boric.

“Es bastante poco lo que podemos esperar de la comparecencia de Miguel Crispi mañana (este lunes) en la comisión, dado que todos los antecedentes del Caso Convenios y en particular de ProCultura, el jefe de asesores los entregó por escrito a esta comisión”, argumentó la parlamentaria.

Además, añadió que “cabe señalar que Crispi no tiene relación con el Caso Convenios-Minvu, por lo tanto, este lunes estaremos sometidos a un show sin pies ni cabeza por parte de la oposición, para intentar llegar al Presidente con el caso. Ante eso, será buena la presencia de Crispi en la comisión para dejar nuevamente en claro que las acciones de la comisión investigadora son irrisorias y más aún, una pérdida de tiempo. Llamaría a mis colegas a cambiar el rumbo de la comisión y ponernos por una vez, a investigar de manera seria y eficaz”