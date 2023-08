Moreira y homenaje a Allende en el Senado: “No veo ningún inconveniente, pero yo no voy a estar y espero que la mayoría no estemos”

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira adelantó que no concurrirá en caso de que se concrete el homenaje que legisladores del socialismo democrático solicitaron en memoria del Presidente Salvador Allende a 50 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Los comités del Partido Socialista y el Partido Por la Democracia pidieron al presidente de la Cámara Alta, el UDI Juan Antonio Coloma, que se concrete la actividad en la sala de sesiones del Senado el martes 12 de septiembre.

“Los mismos derechos que puedan tener los parlamentarios de izquierda, esos mismos derechos también los tengo yo, como parlamentario de derecha. Por lo tanto, el que deseen hacerle un homenaje al expresidente Allende, yo no veo ningún inconveniente, pero yo no voy a estar y espero que la mayoría de nosotros no lo estemos. No por una falta de respeto, sino por una cuestión de principios, porque yo no le voy a rendir un homenaje a quien destruyó la democracia en nuestro país”, afirmó Moreira.

El legislador gremialista, reconocido partidario de Augusto Pinochet “con sus luces y con sus sombras”, según dijo, afirmó que también tenía derecho a pedir un homenaje para él.

“Pero estoy seguro que si nosotros hiciéramos un homenaje al Presidente Pinochet, el escándalo que harían en ese homenaje en el Congreso y estarían en desacuerdo sería enorme. Las comparaciones pueden odiosas para la izquierda, pero hay una verdad que oscurece al gobierno de Allende y a la Unidad Popular como también hay una verdad que ensombrece a nuestro gobierno militar”, sostuvo.

En la Cámara de Diputados también se aceptó un acto en memoria del difunto exmandatario socialista a solicitud de los diputados de su partido.