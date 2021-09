Mulet dice que bajará su candidatura a diputado tras solicitud de formalización en su contra: “Prefiero dar un paso al costado y dedicarme a mi defensa”

“Declino legalmente a mi candidatura”, anunció este lunes el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, quien aspiraba a la reelección en la Cámara Baja. Esto, a raíz de la solicitud de la Fiscalía de Copiapó de formalizar al legislador por el delito de cohecho pasivo en el marco del caso Minera Candelaria.

En conversación con Radio Universo, Mulet afirmó que “han propuesto una audiencia para hacer una formalización el 16 de noviembre, a cuatro días de las elecciones, yo creo que eso no es casual. Soy absolutamente y totalmente inocente, y me voy a abocar a dejar eso bien claro antes de seguir esto”, dijo consultado por su futuro parlamentario.

Además, reiteró su disposición a renunciar a la inmunidad parlamentaria para este proceso judicial. “La formalización es una donde no se pide ninguna medida cautelar en mi contra, de manera que no es necesario el uso del fuero (...), pero yo no tengo ningún problema de renunciar al fuero”, reforzó.

Sobre las razones para bajar su candidatura, en tanto, señaló que el “que me formalicen cuatro días antes de las elecciones va a ser tópico que le pregunten a mi candidato en todo Chile a CORE, a parlamentarios (...). Le van a preguntar al candidato que nosotros apoyamos, Gabriel Boric. Yo prefiero dar un paso al costado y dedicarme plenamente a mi defensa”.

“He señalado que declino legalmente a mi candidatura y llamo a apoyar a mi compañero de lista, que es Luis Gabriel Marcos, no tengo que aferrarme a nada. Voy a preocuparme de que esto quede muy claro (...). Hoy no acepto y no voy a ir de candidato en unas circunstancias de esta naturaleza, que van a terminar dañando a otras personas y no sólo a mí”, agregó.

En la misma línea, expresó al medio que “el perjuicio a él (Boric) es mayor, porque él es candidato a Presidente (…). Yo me hago a un lado porque no quiero que dañen a Gabriel. Él es un hombre que debe llegar a La Moneda con un estándar más elevado y si yo me transformo en una dificultad, yo me retiro, para que no le hagan dañó a él ni a mis candidatos en todo el país”.