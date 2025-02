Natalia Piergentili renuncia a la vicepresidencia del PPD y asegura que se le presentan “nuevos desafíos profesionales”

A través de una misiva dirigida al presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, Natalia Piergentili dio a conocer su renuncia a la vicepresidencia de la colectividad.

“Esta no ha sido una decisión sencilla, pues ser parte de la conducción del partido ha sido un compromiso que asumí con plena convicción y dedicación lo que no siempre ha sido fácil. Sin embargo, nuevos contextos personales y desafíos profesionales se presentan en mi camino, los cuales, por su naturaleza, me resultan incompatibles con el ejercicio de este cargo”, se lee en la carta.

“En este sentido, por transparencia y coherencia con mis principios, prefiero dar un paso al costado en mi rol dirigencial dentro del partido. Creo firmemente que el debate público debe darse con claridad y sin ambigüedades. Por ello, mi decisión responde precisamente a esa convicción: evitar cualquier duda sobre mi independencia y mantener siempre la ética como guía de mi actuar”, se agrega.

El texto de quien también fue timonel de ese partido continúa señalando: “Debo señalar con franqueza que, de existir un proyecto más nítido sobre el rol de la centroizquierda en los desafíos del país, mi decisión hubiese sido aún más difícil”.

“El PPD seguirá contando conmigo como una militante comprometida con los valores que nos constituyeron”, cierra la misiva.