Negociación electoral en semana clave: UDI emplaza a republicanos a definir candidatos por encuestas y “no a dedo”

Hasta la sede de la UDI llegaron este lunes las directivas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) para una reunión clave en el marco de las negociaciones por las candidaturas municipales y de gobernadores de cara a las elecciones de octubre, cuyo plazo de inscripción de postulantes vence el 27 de julio. A la casona en Suecia 286 asistieron los presidentes de partido Javier Macaya (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Gloria Hutt (Evópoli), lo que es considerado una señal relevante, debido a que en general los timoneles solo se involucran cuando están los nudos complejos por resolver.

Varios en la derecha sostienen que esta semana es “clave” para resolver los nudos por las candidaturas únicas en el sector, ante las diversas presiones que hay sobre Chile Vamos desde Amarillos, Demócratas, el PDG y el Partido Republicano. “Ojalá nos podamos sentar y no nos paremos de una mesa hasta que lleguemos a acuerdo”, indicó Macaya a La Tercera.

Y es que durante la jornada se comenzaron a dar diversas señales de presiones hacia Chile Vamos. Primero, en una entrevista en El Mercurio de Valparaíso, José Antonio Kast sostuvo que “Chile Vamos tiene que ponerse de acuerdo. No hay actitud proactiva en definir cuáles son sus candidatos”. Luego, los republicanos anunciaron una nueva candidatura que pone en riesgo la dispersión de votos en la derecha: la postulante a alcaldesa por Arica, Stephanie Jeldrez.

Así, en medio de las tensiones, llegaron a la cita de hoy los partidos. Previamente ya se habían reunido durante el fin de semana, pero lo cierto es que las tratativas se encuentran en “punto muerto”, según confidencian en el sector, debido a que existen nudos en algunas comunas como Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y Recoleta, donde los partidos no están encontrando consenso en torno a candidaturas en común.

Durante la jornada se logró destrabar la candidatura de María José Hoffman (UDI) para la Gobernación de Valparaíso, y el postulante para alcalde de esa misma zona Leonardo Contreras (RN).

En esa línea, se espera que este miércoles se realice una reunión entre Chile Vamos y los republicanos. Ambos sectores se culpan mutuamente por los retrasos. De esta manera, en RN, la UDI y Evópoli acusan que es el partido fundado por Kast el que no quiere sentarse a conversar y dilatan las definiciones para así ir presentando cada vez más postulantes. En el Partido Republicano, en todo caso, refutan esto e insisten en que han pedido comunas específicas a Chile Vamos, y que ellos no han cedido.

A toda esa presión se suma además que el bloque tiene el apremio por mostrar avances, en circunstancias que el oficialismo pretende presentar su plantilla de 345 comunas listas para el domingo. Chile Vamos quería realizar un gran anuncio de cerca de 280 comunas listas, el cual estaba contemplado para este lunes, pero se postergó. Dicho anuncio ya había sido movido desde la semana pasada. En ese tira y afloja los republicanos manifiestan con desconfianza el grado de avance, pues hay zonas donde ni siquiera se han presentado candidatos, entre ellas Maipú.

En este escenario, la UDI endureció el tono y subió el precio para definir candidaturas únicas. Macaya sostuvo que “nosotros estamos dispuestos a ceder todo lo que sea necesario con un solo criterio: candidaturas únicas designadas por un mecanismo objetivo, en este caso encuestas, nunca a dedo. Si los candidatos de republicanos muestran mejor desempeño en esas mediciones, por cierto tenemos la disposición a apoyarlos. Recíprocamente esperamos que sea lo mismo si los candidatos de cualquier otro partido de la oposición se muestran más competitivos. Esto no se trata de nosotros o ellos, se trata de llevar candidaturas únicas que le ganen a la izquierda”.

“No son capaces de ponerse de acuerdo”

En republicanos sostienen que esperan que de aquí al viernes haya más avance respecto a las candidaturas en común, si no ya cada partido comenzará a mirar la opción de competir directamente, lo que terminaría por repercutir en mayor dispersión de votos dentro de la derecha.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, indicó ayer -en Tele13 radio- que las cartas de su colectividad están mejor posicionadas. “Lo que le pediría a Chile Vamos es que dejen de estar tan preocupados de lo que está pasando a este lado de la político y no olviden nunca que tenemos que ganarle a la izquierda. Esta es una elección muy importante teniendo a la vista lo que viene el próximo año, el despliegue territorial que haya desde el punto de vista de los alcaldes, de los concejales y gobernadores va a ser clave para poder ganar como sector”, dijo, agregando que “nosotros, pensando en facilitar el candidato único en cada una de las comunas de Chile, nosotros ya les dijimos a Chile Vamos, ‘ustedes, en 280 comunas, si se ponen de acuerdo ustedes, ese va a ser el candidato de derecha’”.

Y agregó: “En todas (las encuestas) aparece número uno, triplicando al que nos sigue, el Partido Republicano. No quiero pecar de arrogante, ese es un dato. Si miras la última encuesta donde nos medimos todos los partidos, les pongo el ejemplo de Valparaíso, que nos acaban de informar que quieren echar a competir a una persona de RN, que no figura en las encuestas, el candidato del Partido Republicano le saca 10 veces la cantidad de votos”.

El timonel republicano también escaló el tono y manifestó que “Chile Vamos ha dejado pasar las semanas, los meses y no son capaces de ponerse de acuerdo en un solo nombre. Cuando tú ves eso y con angustia ves a los de izquierda avanzan y tienes ahí en la banca al que perfectamente le podría ganar a la izquierda, es muy irresponsable decirle a ese que está en la banca ‘compadre, mantente ahí nomás, porque tenemos que esperar que los titulares, los grandes estrellas de tiempos pasados, se tienen que poner de acuerdo primero’. No, así no funciona”.

Hasta el momento la amenaza de republicanos también apunta a presentar candidatos a gobernadores en todas las regiones del país, lo que defienden argumentando que son comicios que tienen segunda vuelta.

Squella, además, durante la misma entrevista radial indicó que iba a conversar con Macaya respecto de las negociaciones.