“Ninguna autoridad de gobierno ha dicho que está previsto hacerlo próximamente”: Tohá descarta ‘desescalada’ de estado de excepción en el corto plazo

Hasta el hemiciclo de la Cámara de Diputados llegó este lunes en representación del gobierno la ministra del Interior, Carolina Tohá, para participar en la votación de una nueva solicitud para extender por 15 días el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur.

La medida, que fue aprobada nuevamente aprobada esta tarde por la Cámara Baja y pasó al Senado, rige hace más de un año en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío.

En medio de las discusiones, la secretaria de Estado abordó la opción de “desescalar” en algunos sectores la medida, algo que fue deslizado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hace algunos días.

El subsecretario había afirmado esa posibilidad en lo que calificó como una tendencia a la baja en las cifras de los hechos de violencia rural.

“A veces hay una provincia completa bajo el estado de excepción (...) y en esa provincia hay cuatro o cinco comunas que en realidad no tienen hechos de violencia rural”, ejemplificó Monsalve en esa oportunidad.

Ante las interpelaciones de algunos diputados de oposición respecto a esta posibilidad, Tohá partió señalando que “tiene razón la sala (de la Cámara) en el sentido de que tenemos acciones violentas permanentemente, están lejos de haber terminado, y por eso es que estamos pidiendo aquí renovación del Estado de Excepción, Estado de Excepción que no estamos retirando”.

“Es impresionante cómo, a veces, se arman falsas alarmas. El Presidente de la República y yo misma me he referido a este tema muchas veces por solicitud de esta misma sala. ¿Cuándo se va a levantar el Estado de Excepción? El Presidente ha dicho lo que yo misma he dicho acá junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y es que no hay un plazo para levantar el Estado de Excepción, hay condiciones (para que eso se pudiera eventualmente generar)”.

La ministra explicó que esas condiciones son “tener garantizada la seguridad y tener un periodo de tiempo prologando en que las acciones van a la baja, en que bajan de un umbral que lo hace compatible o asimilable a otras regiones del país donde no hay Estado de Excepción”. Asimismo, detalló que el retiro de la medida en la Macrozona Sur “no va a ser de una vez, va a ser de una desescalada, primero, fortaleciendo la presencia policial y por territorios, no de una vez por toda la región”.

“Ni el Presidente, ni esta ministra, ni ninguna autoridad de gobierno ha dicho que está previsto hacerlo próximamente. Hemos dicho cómo está programado que se haga cuando se haga, que en algún momento se va a hacer, porque este es un estado de excepción, no va a ser eterno, pero va a ser permanente hasta que haya condiciones que ameriten mantenerlo. De eso la sala puede tener total tranquilidad”, subrayó Tohá.

Pese a haber deslizado esa posibilidad, el subsecretario Monsalve también había precisado que de momento las condiciones necesarias para “desescalar” la medida no se estarían produciendo. “El gobierno no tiene la convicción de que esas condiciones se den, y por eso es que hemos mantenido la renovación (del estado de excepción)”, dijo el jueves 26 de octubre tras una reunión del Comité Técnico del Programa de Apoyo de Víctimas de Violencia Rural, realizado en Temuco, en la Región de La Araucanía.