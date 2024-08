“No aplaudan tanto, queridos”: Tohá sufre lapsus en la Cámara y atribuye a Piñera “liderazgo” de Boric en torno a Venezuela

Un lapsus involuntario. Eso fue lo que sufrió la ministra del Interior, Carolina Tohá, al atribuir al fallecido exmandatario Sebastián Piñera el “liderazgo” del Presidente Gabriel Boric en torno a la situación de Venezuela.

Así lo muestra un video que se viralizó en las redes sociales este miércoles, que da cuenta de la parte final de la intervención de la secretaria de Estado en la sesión especial de la Cámara de Diputados que se desarrolló en la jornada de ayer, respecto a la postura del gobierno sobre el proceso eleccionario en el país vecino.

“Paro para eso está el liderazgo, para eso, para zanjar las diferencias cuando los acuerdos no son posibles, para diferenciar lo que se puede relativizar y lo que no”, dijo la titular de Interior.

Para después agregar: “Y para saber cuándo se debe eludir un tema y hacerle el quite, y cuándo se debe enfrentar, aunque tenga costos, aunque genere incomodidades”.

“Y en eso el presidente Piñera tiene a todo su gobierno detrás, sin excepción, sin matices”, dijo al finalizar, mencionando a Piñera en lugar de nombrar a Boric.

En ese momento, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, que se encontraba también en la testera -además de la vocera Camila Vallejo y el canciller Alberto van Klaveren- se acercó para advertirle del error.

Con el micrófono aún encendido, Tohá señaló: “¿Qué dije? No, perdón, Presidente Boric. Me equivoqué. No aplaudan tanto, queridos”.