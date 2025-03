La abanderada de la UDI y RN, Evelyn Matthei, abordó este domingo el escenario presidencial de la derecha, integrado hasta ahora por ella, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, fundadores del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, respectivamente.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, la exalcaldesa se refirió al fracaso de su llamado a aunar a las derechas y a sectores opositores en una coalición y la negativa de sus contendores de participar en primarias: “Falta mucho tiempo, va a correr todavía mucha agua bajo el puente. Yo por lo menos estoy convencida que el lejos es lo mejor para Chile. Y ellos obviamente que tienen la libertad de tomar la invitación o no tomar la invitación”.

Luego de reiterar su invitación a formar una coalición amplia, Matthei aseveró que la derecha tendría una mayor cantidad de candidatos electos si todo el espectro se agrupara en una lista única. “Al final, la unidad nos permite conseguir muchos mejores resultados. Y les quiero decir que los resultados parlamentarios también son muy importantes”, añadió.

“No creo que él llegue a segunda vuelta”: Evelyn Matthei pone en duda opciones de Johannes Kaiser en la carrera presidencial. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

Con la división del sector aún no resuelta, Matthei reafirmó la confianza en su candidatura: “Yo de verdad creo que nosotros vamos a llegar a La Moneda (...) básicamente porque no nos vamos a dedicar a pelear, no nos vamos a dedicar a la cosa pequeña, porque estamos armando equipos espectaculares”.

Al ser consultada por las posibilidades que tiene Kaiser de ser electo, la exministra respondió: “No me pongo siquiera en ese escenario. No me pongo en ese escenario, porque no creo que él llegue a segunda vuelta”.