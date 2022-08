“No le he encargado a ningún ministro contactarse con Llaitul”: La afirmación de Boric tras renuncia de Jeanette Vega

Desde Atacama, en el marco de su gira regional, el Presidente Gabriel Boric aseguró que desde el gobierno no se ha instruido a ningún funcionario para contactarse con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

“Puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro y ministra y a ningún funcionario de gobierno contactarse con Héctor Llaitul en ninguna circunstancia”, expresó el Mandatario.

“Nosotros dimos desde un comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con todos quienes estuvieran por el camino de la paz”, aclaró. Sin embargo, advirtió que “el señor Llaitul claramente decidió tomar otro camino y, por lo tanto, doy esa garantía de que no he dado esa instrucción”.

Ante ese escenario, insistió en que “no tengo información de ningún personero de gobierno que se haya comunicado con hecho Llaitul, ni funcionarios, ni cargos de confianza”. “Nosotros jamás hemos dado esa instrucción”, enfatizó.

La declaración del Mandatario se da en el marco de la renuncia de la entonces ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega quien optó por presentar su dimisión luego de que se conociera un intercambio telefónico -instruido por ella- entre su asesora Tania Santis y el comunero mapuche.

La conversación quedó consignada en un informe reservado de la Policía de Investigaciones (PDI) -revelado el jueves por el medio Ex-Ante-, el cual detalla que el 11 de mayo Santis se contactó con Llaitul y le transmitió que Vega “me pidió contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”.

Ese mismo día, el sitio Werken Noticias publicó una entrevista en la que Llaitul llamó a “organizar la resistencia armada”, tras criticar al Ejecutivo por la idea de avanzar en un estado “intermedio” en la Macrozona Sur.

En ese sentido, tras su salida, el Mandatario valoró “el rol que cumplió la ministra Vega durante toda su gestión”. Sin embargo, precisó que “nos pareció que era relevante, y lo conversamos con ella, que asumiera la responsabilidad política”, con el fin -además- de entregar “una señal clara respecto de que el Estado de derecho lo vamos a hacer cumplir”.

No obstante, el jefe de Estado cuestionó la filtración del llamado telefónico entre Santis y Llaitul, afirmando que este tipo de acciones “deslegitiman” a las instituciones estatales, y solicitó que se investigue lo ocurrido.

“Acá hay filtraciones de una causa que son inaceptables y que perjudican también a las instituciones. No me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad, porque no tengo pruebas de algo en particular, pero lo que sí pido que se investigue”, expresó Boric.

“Todas las instituciones, no solo las dependientes del gobierno, tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con este tipo de filtraciones que, al final, terminan deslegitimando a las mismas instituciones”, complementó.