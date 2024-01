“No sé si ella tiene evidencias para sustentar ese juicio”: Cordero responde a Bullrich por dichos sobre alza en ingreso de droga desde Chile a Argentina

“Yo no comparto ese juicio”, fueron parte de las breves declaraciones emitidas por el ministro de Justicia, Luis Cordero, luego de los dichos de la titular de Seguridad del gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, quien durante el fin de semana aseguró que “gran parte de la droga que llega a la Argentina, entra por Chile”.

Ante una sesión en la sala de comisiones de los parlamentarios transandinos, la secretaria de Estado agregó además que “tenemos que avanzar en la coordinación con Chile, porque Chile tiene una situación de seguridad y de narcotráfico mucho peor de la que tenía hace unos años”.

Ante ello, el ministro Cordero aseguró sucintamente que “yo, sobre el pronunciamiento de la ministra no me corresponde, y creo que para hacer una evaluación de ese tipo es conveniente disponer de cierta evidencia, no sé si ella tiene esa evidencia para sustentar ese juicio”.

Previamente, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara había reconocido que Chile “ha cambiado en materia de narcotráfico, pero lo que se ha mantenido es que tiene una influencia muy grande como país de paso, no necesariamente significa que la droga nazca acá en un laboratorio y salga a otro país, sino que es el último puerto destino”.

En el mismo punto, la autoridad señaló que desconoce “la cifra que manejan” en el país vecino, pero aseguró que “habrá coordinación, que no quepa la menor duda”.