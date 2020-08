Nora Cuevas tras jurar ante la Cámara: dice que los diputados son “seres pensantes” y que las “órdenes de partido se conversan”

Este miércoles juró como nueva diputada por el distrito 14 la ex alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas (UDI), quien fue elegida por la directiva nacional del partido para reemplazar en el cargo al nuevo ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio.

Cuevas es uno de las nuevas figuras que llega a la Congreso tras el cambio de gabinete del pasado martes, junto con Camilo Morán quien ocupará el cupo que dejó Mario Desbordes -y que ya fue investido en el cargo- y Tomás Fuentes quien reemplazará a la hoy senadora Marcela Sabat.

La diputada fue consultada por las tensiones que han existido al interior de Chile Vemos ante las distintas posturas de los diputados frente a proyectos de ley. En esta línea aseguró que la lealtad con la ciudadanía y hacia la UDI “son cosas que se pueden conciliar perfectamente”.

“Si yo escucho a la gente también puedo tener una postura que tenga una influencia para ir en una dirección distinta. Creo que esos son y van a ser los aportes futuros de muchos alcaldes que quedaron fuera y que van a querer estar acá en el Congreso. Nosotros venimos con una visión diferente. Las órdenes de partido se conversan (…) Nosotros somos seres pensantes, y si alguien nos eligió para representar a algún partido, también tenemos que hablar de lealtades y de equipo”, comentó.

Cuevas también enfatizó que es partidaria de la opción “Rechazo” en el plebiscito que se desarrollará en octubre.

“Mi formación personal tiene que ver mucho con el diálogo y siempre he tenido actitudes de consenso, y por lo mismo creo que todo se podría arreglar y modificar con voluntad. Como alcaldesa viví una etapa tremenda durante el estallido social, donde muchos ex colegas también fueron víctimas. Por eso es que he llamado al diálogo y he manifestado mi rechazo porque creo que no es necesario partir desde cero”, sostuvo la legisladora.