“Nos va a terminar pasando la cuenta”: la advertencia de Boric por demandas incumplidas del estallido social

En el marco del Encuentro Anual de la Construcción 2024, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a reflexionar sobre las motivaciones y las demandas ciudadanas del estallido social de octubre del 2019.

“Durante el último tiempo, por parte de algunos sectores políticos, se ha instalado una visión de lo que sucedió en el 2019 como si hubiese sido solamente un estallido de violencia y delictual”, planteó.

No obstante, el Mandatario consideró “importante” recordar el “malestar y las demandas que habían detrás de las expresiones, movilización que hubo durante esa época”.

“Si no somos capaces de solucionar aquello, podremos postergarlo, se podrá meter debajo de la alfombra, pero finalmente la falta de cohesión social nos va a terminar pasando la cuenta como país”, advirtió.

En ese sentido, dijo estar comprometido a encauzar esas demandas y llamó a que “en esto no tomemos atajo”, porque “no hay soluciones fáciles”.

Alusión al estallido social

Esta no es primera vez que Boric alude al estallido social en las últimas semanas. De hecho, a inicios de mayo se desmarcó de algunos símbolos emblemáticos como el “perro matapacos”, asegurando que su figura era “burda” y “denigrante”.

“Yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro aquel, del ‘perro matapacos’, como le llamaban. Jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello”, expresó en esa oportunidad.

Al ser consultado sobre el actuar de Carabineros durante el estallido social, el Jefe de Estado afirmó que los funcionarios policiales no estaban preparados para lo que sucedió en ese entonces: “Hubo violaciones a los derechos humanos y eso no tiene sentido desconocerlo. Entonces, yo no me arrepiento de haber levantado la voz en ese momento para decir ‘esto está mal, hay que pararlo’”.