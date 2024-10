Nuevo cruce entre el Presidente Boric y la UDI por crisis de seguridad

Esta jornada el Presidente Gabriel Boric participó del Encuentro Nacional del Agro (Enagro) 2024, allí el Mandatario volvió a arremeter contra la oposición por el intento de destituir e inhabilitar políticamente a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, a través de la acusación constitucional impulsada por el Partido Republicano.

En medio de su discurso, el Jefe de Estado señaló que tiene “absolutamente claro que la seguridad es la principal prioridad de los chilenos y chilenas”.

Y luego agregó: “Para eso sería ideal que la UDI no pidiera la renuncia de la ministra (Carolina) Tohá todas las semanas (...) la UDI o republicanos o Renovación Nacional o quien sea”.

Santiago 11 de septiembre 2024. Se desarrolla el acto de conmemoracion por el 51 aniversario del Golpe de Estado en el patio de Los Naranjos del Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile

“Perdonen que hable tan francamente, pero creo que es importante decir las cosas como son. En materia de seguridad tenemos que actuar con unidad”, expresó.

Más tarde, sus dichos fueron respondidos por el diputado y presidente de la colectividad gremialista, Guillermo Ramírez, a través de una publicación en su cuenta de red social X.

“Sería ideal si lograran darle seguridad a los chilenos, si no hubiesen avalado la violencia, rechazado los proyectos de ley pro-seguridad, y si no hubiesen indultado y premiado con pensiones de gracia a condenados. En ese caso, no sería necesario pedir la renuncia de nadie”, contestó el parlamentario.

Este no es el primer cruce que protagoniza el Jefe de Estado con los gremialistas, pues, en agosto por ejemplo, las partes también discutieron por la crisis de seguridad.

En esa ocasión, en medio de las críticas de la oposición por la seguridad, Boric señaló que “nuestros enemigos, nuestros adversarios, son los delincuentes. A mí no me interesa pelearme ni con la UDI”.

A lo que, horas más tarde, el gremialismo contestó: “El Presidente está obsesionado con la UDI, porque la UDI le dice al Presidente lo que él no quiere escuchar y es que este gobierno, en materia de delincuencia, es parte del problema”.