Oficialismo en alerta por el impacto que el golpe a Montes tendría en el plebiscito

A solo tres días del referéndum que resolverá si se adopta o se rechaza la propuesta de nueva Constitución, el caso lío de platas entre fundaciones y reparticiones gubernamentales volvió a tomarse la agenda luego de que La Tercera PM revelara que la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (Revolución Democrática), declaró a la Fiscalía que informó al ministro de Vivienda Carlos Montes del caso antes de que este se difundiera en la prensa. Sus dichos contradicen la versión inicial del secretario de Estado que aseguró no haber conocido previamente el caso. Horas antes habían sido detenidos el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras en el marco de la investigación de los convenios entre la fundación y el Estado.

Dentro del oficialismo son conscientes de que estos nuevos antecedentes, a tan pocos días del plebiscito, solo complejizan las cosas. Y es que la derecha, que promueve la opción “A favor”, se ha encargado de establecer un vínculo entre lo que se vota este 17 de diciembre y el devenir del gobierno del Presidente Gabriel Boric. En ese marco la vinculación de personeros de gobierno con una investigación judicial solo aumenta los riesgos.

De hecho, en su franja televisiva la oposición ya había hecho referencia al lío de platas. “¿Todos los que crearon fundaciones falsas para robarle a gente más pobre ahora quieren que tú votes ‘En contra’? (...). Yo voy a votar ‘A favor’. Y que se jodan”, se escucha en la pieza audiovisual.

El temor es compartido en la interna de los partidos. En el comando, en tanto, este miércoles en la tarde seguían calibrando el impacto de los nuevos antecedentes bajo el entendido de que el tema de la probidad ya se instaló como parte del relato de esta campaña.

En el comando del “En contra”, liderado por Ricardo Solari (PS) y por Camila Miranda (Comunes), asumen que el “A favor” intentará vincular el plebiscito a la situación que denunció Rojas ante la Fiscalía y que el caso de Democracia Viva ya es entendido por la ciudadanía como un suceso que ocurrió en el seno del Frente Amplio. En ese entendido ayer por la tarde había expectación por el futuro del ministro Montes porque una renuncia anticipada podría alimentar el relato de la derecha de que el plebiscito se vincula al gobierno.

De todas maneras, en el comando aseguran que durante la jornada no hubo contactos con La Moneda para hacer control de daños.

Al mismo tiempo, desde el comando oficialista intentaron salir jugando en el caso de Contreras y Andrade. Así, ayer por la tarde comenzaron a difundir una gráfica en redes sociales en la que se menciona “Chile en contra de la corrupción: venga de donde venga”.

Las detenciones y su efecto en la campañas

En ese contexto, la alianza de gobierno está cuadrada en mantener distancia con los implicados y en celebrar las detenciones. “Todo avance en esta investigación también es un golpe a la corrupción”, afirmó ayer la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en referencia a la detención de Andrade y Contreras.

En esa línea, la diputada María Francisca Bello, de Convergencia Social, reconoció que “esto también tiene una arista electoral”, aunque enfatizó que “la derecha se ha encargado durante años de mentir para lograr sus objetivos y hoy lo pudimos ver con instalar que es un plebiscito al gobierno, lo que en ningún caso es así”.

Como sea, dentro de la oposición ya se hace uso de las detenciones para hacer campaña. “Este es un duro golpe para los corruptos y el gobierno. Bienvenida la muerte cívica votando #AFavor el próximo domingo. Esperamos que estos sean los primeros detenidos de muchos porque Chile no quiere más delincuentes trabajando en organismos públicos”, publicó en X el diputado republicado Juan Irarrázaval.

En tanto, el excandidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) subió a redes sociales una foto de Andrade junto al Presidente Boric. “Con esta mejor Constitución los corruptos no podrán ejercer en cargos públicos. Votemos #AFavor este 17 de diciembre. #AndradeVotaEnContra”, publicó.

¿Mantener el respaldo?

En el Congreso tanto diputados como senadores han abordado el delicado estado en el que quedó Montes tras conocerse la declaración de la exsubsecretaria Rojas. Durante la tarde presidenta del partido, Paulina Vodanovic, llamó a ministro para conocer los detalles del caso. Esto en medio de la creciente presión pública por su salida.

El titular del MINVU le habría transmitido Vodanovic lo mismo que su equipo compartió con algunos diputados: que no va a renunciar y que cuenta con la confianza del Presidente, algo que ya había manifestado a la directiva del PS cuando almorzó con ellos el lunes de esta semana.

Al respecto, Vodanovic aseguró a La Tercera que “es el Presidente quien evalúa hasta cuando siguen los ministros. Carlos Montes ha reiterado que quiere aclarar las cosas (del lío de platas) siendo ministro y corregir las deficiencias administrativas” que ha develado el caso.

Otros dirigentes de la mesa directiva del PS comentan en privado que la salida de Montes antes del plebiscito convertiría al ministro socialista en el rostro de la crisis. En el PS hay un buen número de dirigentes que ya aceptaron que es altamente probable que el ministro no siga. Pero consideran que el mejor escenario de salida es tras las elecciones y en el marco de un cambio de gabinete más amplio. Eso sí, varios senadores advierten que la salida del ministro solo es aceptable si también deja su cargo el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi.

Si bien algunos diputados contemplaban abordar el tema de Montes y Rojas en su almuerzo de bancada, no pudieron hacerlo en profundidad, porque estaban con la ministra de Salud, Ximena Aguilera. La bancada de diputados ha sido la más explícita en señalar que Montes debe seguir. Así se lo transmitieron el lunes cuando fueron a su oficina en el MINVU.

“Estas declaraciones de la exsubsecretaria de Vivienda dadas a conocer hoy son completamente contrarias a las declaraciones de ella misma del 24 de junio de este este año. En esa oportunidad, la señora Tatiana Rojas explicó que se encontraba recabando y ordenando los antecedentes “para poder informar al ministro, lo cual no alcanzó a ocurrir hasta que explotaron los hechos”, dijo el diputado y vicepresidente del PS, Leonardo Soto.

“Es decir, ambas declaraciones son completamente contradictorias y uno no sabe en cual dice la verdad o en cual miente. Por consiguiente, estas declaraciones de hoy no tienen ninguna veracidad, más todavía cuando ella declara en juicio y este cambio puede deberse a estrategia judicial y, por tanto, no deben ser tomadas por creíbles, por ahora”, dijo el mismo parlamentario.

“Montes fue diputado, presidente de la Cámara, senador, presidente del Senado. En ambas cámaras fue reconocido por sus pares, de todos los colores políticos. Si tengo que creerle a un ministro con esa trayectoria versus la de un imputado o una exsubsecretaria que no tiene ningún currículum, yo le creo a Montes y voy a seguir defendiéndolo”, manifestó el diputado Nelson Venegas (PS).

“Da la impresión que (Rojas) quiere arrastrar y contaminar con sus nuevas declaraciones al ministro Montes. Dejemos que la investigación y los tribunales de justicia esclarezcan estos hechos. Pero llama la atención y resulta sospechoso que ahora salga con eso”, complementó el diputado Jaime Naranjo (PS).

Por su parte, el senador socialista Gastón Saavedra “hay que tomar decisiones que tiene que ver con exonerar de sus responsabilidad administrativas a mucha gente que aún se mantiene”. Sin embargo, dejó en claro que el ministro Montes no es uno de ellos. “Aún tiene que mantenerse. Solo depende de la confianza del Presidente”, afirmó.

El senador socialista Fidel Espinoza afirmó que “la estrategia de RD y de sus miembros es claramente involucrar en su lodazal al Socialismo Democrático (...). Yo le creo a Montes”.

En todo caso, Espinoza reconoció que “siendo coherente con lo que siempre he dicho, Montes tiene responsabilidad política en estos hechos porque ocurrieron en el Ministerio que él dirige”.