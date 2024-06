Oficialismo se desordena y se aleja de un acuerdo para la elección de gobernadores

En reiteradas oportunidades, los dirigentes del oficialismo se han jactado de que ellos, a diferencia de la derecha, enfrentarán en unidad las elecciones municipales de octubre de este año. Sin embargo, el escenario para la elección de gobernadores regionales está lejos de cualquier tipo de acuerdo.

Hay nudos conocidos: el Partido Comunista (PC) y los regionalistas verdes pretenden competir contra Claudio Orrego en la Región Metropolitana; el PPD apuesta por la reelección de Ricardo Díaz en Antofagasta, donde los radicales han levantado a la exministra Marcela Hernando, y Juan Carlos Latorre (DC) desafía la reelección de Pablo Silva en O’Higgins, entre otros.

A un contexto ya complejo se sumó otro elemento más: las declaraciones del presidente del PC, Lautaro Carmona, quien advirtió que -quizás- no se concrete un acuerdo para enfrentar en unidad este desafío electoral.

El domingo, en conversación con Radio Nuevo Mundo, el timonel dijo que “si no (se destraba la negociación), mientras tanto el partido debe seguir trabajando para tener y levantar, en el curso de esta semana, nombres completos en cada región del país (...). Uno no logra acuerdos si en un punto exacto tiene cero, se inhibe, ¿qué acuerdo va a haber? No, tiene que tener propuesta propia que permita ayudar a construir la mejor candidatura”. Además, lamentó el lento ritmo de estas tratativas.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Lo cierto es que las palabras de Carmona desordenaron a la alianza de gobierno. Lejos de irse contra él, otras voces se sumaron a reconocer que están lejos de llegar a un acuerdo e incluso se abrieron a competir.

El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, afirmó que “es bastante complejo llegar a un acuerdo”. De cara a la jornada de negociación que la alianza prepara para el próximo lunes, sostuvo que “si cada uno lleva sus pretensiones a la mesa, la verdad es que el acuerdo se dificulta bastante más. Yo creo que es tiempo de que realmente expresemos nuestra voluntad cierta (...) de llegar a un acuerdo único. Esto significa hacer el análisis político en cada región, determinar cuál es el mejor candidato”.

Urzúa sinceró que su partido “tiene potencialmente candidatos para seis u ocho regiones”. En concreto, según dijo el timonel, los liberales aspiran a postular especialmente en Tarapacá y el Biobío. Pero también les interesa evaluar otras circunscripciones. “Están todos los espacios abiertos, está muy en pañales la conversación”, reconoció. Sin embargo, también enfatizó que “estamos a la espera de que la alianza defina y veamos si podemos llegar a algún lugar.

FOTO PEDRO RODRIGUEZ

En tanto, la presidenta de los regionalistas verdes, Flavia Torrealba, manifestó que “tenemos que entregar a la ciudadanía alternativas legítimas a los distintos cargos a que se vn a postular (...), en especial en estos momentos en que, en algunas regiones, hay cuestionamientos severos a los liderazgos que encabezan los gobiernos regionales. Por lo tanto, creemos que hay que conversar región a región, que el acuerdo tiene que encontrar una salida, tal vez con dos candidaturas en algunas regiones. Siendo uno de los criterios el que no se ponga en riesgo la elegibilidad del sector, por cierto”.

“Yo concuerdo que, si no llegamos a un acuerdo de candidatos únicos por región, lo más razonable es buscar una competencia regulada”, agregó Torrealba. Desde hace meses, los regionalistas verdes han hecho saber que ellos quieren competir contra Orrego a través de la candidatura de la exseremi Nathalie Joignant, quien obtuvo la tercera mayoría en las pasadas elecciones de gobernadores regionales, por detrás de él y de Karina Oliva.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Al interior de la Democracia Cristiana hay voces que han sugerido que la colectividad debe presentar candidatos en las 16 regiones del país. O, al menos, en las seis regiones donde presentaron cartas en la elección pasada, lo que, según estiman, les permitiría recibir $1.300 millones por aportes, de acuerdo a la ley electoral.

Por su parte, la presidente del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, afirmó: “Yo confío en que seamos capaces de enfrentar esta elección con unidad. Vamos a hacer todos los esfuerzos, tal como lo hicimos en el pacto de alcaldes y alcaldesas (...). Pero entiendo la posición del PC, porque esto se trata de que todos los partidos políticos (...) finalmente tengamos la posibilidad de competir en las distintas regiones del país”.