Oficialismo y oposición realizan condena transversal a hechos de violencia durante la jornada de aniversario del 18-O

Condena casi absoluta tuvieron los saqueos e incendios que se produjeron luego de las manifestaciones pacíficas que marcaron la jornada de ayer, y que terminaron con la quema de la Parroquia de la Asunción en Vicuña Mackenna.

Las primeras reacciones vinieron desde Chile Vamos donde algunos pidieron la salida de las Fuerzas Armadas a la calle. Así lo hizo el diputado de RN, Tomás Fuentes, quien desde su cuenta de Twitter publicó: “Es hora de que las FFAA ayuden a carabineros y recuperen el orden”. Más a la derecha, el excandidato presidencial José Antonio Kast coincidió, y emplazó al gobierno a que controlaran la situación. "La Iglesia de la Asunción ahora se consume por completo. “¿Presidente Sebastian Piñera podría dejar de monitorear y empezar a defender?”, tuiteó.

En Evópoli, el presidente Andrés Molina, catalogó los hechos como un atentado a la democracia y la paz. “Espero la condena de todos los sectores políticos, la violencia no puede tener cabida en nuestra democracia”. Similar fueron las declaraciones del jefe de bancada de los diputados de RN, quien incluso llamó a la oposición a querellarse frente a estos hechos: “Yo espero que la izquierda democrática de nuestro país salga mañana con fuerza, no solamente a condenar esos hechos sino que a tomar acciones legales contra los violentos”.

Desde ese sector, la condena fue transversal. Si bien el presidente de la DC, Fuad Chahín aseguró que quien tiene que presentar querellas es el ministerio del Interior, afirmó que esto representa un boicot al proceso constituyente. “Esta violencia no tiene ningún tipo de justificación y no se puede avalar ni con las palabras ni con los silencios”. En el PPD, el presidente Heraldo Muñoz sostuvo que el hecho opacaba lo que durante el día había sido una jornada llena de manifestaciones pacíficas. “Esto le hace el juego a quienes no quieren una nueva Constitución, merece el repudio más amplio”. Su par Álvaro Elizalde en el PS lo catalogó como una muestra de intolerancia inaceptable que nada tiene que ver con las demandas legítimas de la ciudadanía. “Estos actos vandálicos cometidos por grupos minoritarios no tienen ningún interés en el proceso constituyente y les resulta irrelevante el triunfo del apruebo”, aseguró.

En el Frente Amplio, también realizaron la condena. El diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter dijo rechazar todo tipo de quemas. “Repudio absolutamente el incendio y celebro a la gente que pacíficamente fue con su mascarilla a manifestarse. Creo que hay que hacer la distinción, porque son dos cosas distintas”.