Oficialismo y oposición se reparten la Macrozona norte

Arica y Parinacota: Diego Paco Mamani (RN), el primer gobernador aimara

El vicepresidente del área “Pueblos Originarios” de Renovación Nacional, Diego Paco Mamani (34), se transformó en el nuevo gobernador de la región de Arica y Parinacota, con el 54,46% de los votos, derrotando al actual gobernador DC Jorge Díaz (42), que obtuvo el 45,54%, y quien el pasado 14 de noviembre renunció a su cargo, argumentado que necesitaba abocarse en un cien por ciento a su campaña a la reelección.

Sus adversarios interpretaron su salida como una jugada para poder competir el próximo año al Congreso, plazo que se cumplía al día siguiente (15 de nov.).

“La verdadera motivación de Jorge Díaz es competir en las parlamentarias de 2025 y no dedicarse, como espera la ciudadanía, a la legítima aspiración de ser gobernador de la región de Arica y Parinacota. Me parece un paso en falso”, señaló en esa oportunidad el presidente de RN, Rodrigo Galilea.

En Chile Vamos existían altas expectativas por el triunfo de Paco, quien había ocupado el primer lugar, con el 32% de los votos, en primera vuelta. A ello, se sumaba el apoyo que recibió en esta campaña de todos los partidos del sector, incluido Republicanos, que ha ido construyendo una fuerte presencia en la región.

El gobernador electo es ingeniero comercial, proviene de una familia aimara y en 2017 fue elegido como consejero regional por la provincia de Parinacota, cargo que ejerció hasta 2020, cuando renunció para ser candidato a diputado por el distrito 1, pero no resultó electo.

El eje central de su campaña fue la seguridad, prometiendo mejorar a Carabineros y a la PDI su equipamiento e infraestructura para implementar planes efectivos de control y reducción de la delincuencia. También se comprometió a realizar un plebiscito comunal para exigir al gobierno un plan especial contra la migración ilegal.

“Hemos tenido un apoyo transversal desde Amarillos a Republicanos y eso nos da una muy buena garantía”, dijo anoche Paco tras su victoria.

El gobernador electo Diego Paco -al centro- recibió el apoyo de Republicanos.

Antofagasta: Ricardo Díaz (ind.-PPD) resiste la embestida de Hernando y es reelecto

En una reñida disputa, el profesor de Filosofía Ricardo Díaz (ind.-PPD) consiguió su reelección como gobernador de Antofagasta, con el 52,18% de los votos, imponiéndose a la candidata del Partido Radical, Marcela Hernando, quien sacó el 47,82%.

La contienda estuvo marcada por la competencia de la experimentada política radical fuera del pacto Contigo Chile Mejor, lo cual tensionó al oficialismo. Según el diagnóstico del presidente del PR, Leonardo Cubillos, esta decisión buscaba impedir un triunfo de la derecha en la región.

En la primera vuelta, Díaz sólo superó por un punto porcentual a Hernando, quien contó con el apoyo de los diputados Jaime Araya (ind.-PPD) y Sebastián Videla (Ind. Partido Liberal), lo cual alimentó las esperanzas de los radicales por quedarse con esta gobernación.

Pero Díaz dio la pelea y aumentó su votación en más de cien mil sufragios entre la primera y la segunda vuelta. Para ello, contó con el respaldo clave del alcalde de Calama, Eliecer Chamorro (FRVS), donde obtuvo una alta votación, y del senador de su zona, Esteban Velásquez (FRVS). También se impuso en Mejillones.

Sin embargo, no pudo celebrar con sus partidarios, ya que debió viajar ayer de urgencia a Santiago por un problema de salud de su madre. Pasadas las 20 horas, el docente agradeció el apoyo a través de una conexión virtual, especialmente a los partidos de centroizquierda que lo apoyaron y “mantuvieron palabra” y dijo que hoy en la mañana asistirá a una reunión con Boric en La Moneda, donde estarían sus pares del sector electos.

“Es bueno tener ese diálogo con el Presidente para ir viendo cómo avanzamos hacia la descentralización”, dijo.

Atacama: Miguel Vargas (ind.-PS) es reelecto y sus votos serán clave para próxima senatorial

El gobernador oficialista Miguel Vargas (57), fue reelecto con el 54,33% de los votos, imponiéndose al exdiputado UDI Nicolás Noman (2017-2021), quien subió considerablemente su votación de la primera vuelta, pasando de 18,9% al 45,67%.

Tras haber obtenido el 36,1% de las preferencias en primera vuelta, el profesor de Historia y Geografía nacido en Chañaral confirmó su favoritismo y fuerza electoral en Atacama, convirtiéndose en uno de los cuatro gobernadores que continuarán en sus cargos a partir del 6 de enero de 2025 por otros cuatro años.

Su bolsón de votos, además, será clave en la elección senatorial del próximo año.

En 2021, Vargas fue electo gobernador como independiente fuera de pacto, derrotando en el balotaje a Carlo Pezo (IND), quien era la carta favorita y fue apoyado por Yasna Provoste (DC). Esta vez, el ex socialista compitió en el pacto Chile Contigo Mejor en un cupo socialista, partido al que renunció en 2017, y esta vez, contó con el respaldo de la senadora. “Seguiremos trabajando juntos por el bienestar y desarrollo de cada uno de sus territorios”, escribió anoche Provoste en X.

Fanático del fútbol y del descendido Club de Deportes Copiapó, el exsocialista fue intendente de esta región entre 2014 y 2017, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, además de haber desempeñado diversos cargos públicos.

Miguel Vargas votando en el Liceo Técnico Profesional Héroes de Atacama. Juan Carlos Moreau/Aton Chile

Coquimbo: Cristóbal Juliá (ind.-Evópoli), el meteorólogo que deja sin gobernadores al PC

El meteorólogo y comunicador social, Cristóbal Juliá de la Vega –quien compitió como independiente en el pacto de Chile Vamos- obtuvo el 63% de los votos, dejando en el camino a Javier Vega -quien obtuvo el 37%-, y que era una de las esperanzas que tenía el PC para tener presencia en las gobernaciones. La tienda puso todas sus fichas en su postulación, pero terminó quedándose sin representación entre estas autoridades regionales.

Juliá esperó su triunfo en La Serena, junto a la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt y el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida, entre otros, con quien llegó a celebrar su triunfo en el frontis de la gobernación regional, a las 20:30 horas.

“Estamos contentísimos, el único candidato a gobernador que llevaba Evópoli logró un 63% de la votación, lo cual es histórico aquí. Esto no es magia, casualidad ni suerte, esto es trabajo duro”, señaló Hutt.

El ex director regional de Aguas (DGA) escogió el rojo para su campaña -color históricamente asociado a la izquierda-, el combate a la sequía -que complica a diversas comunas de la región- y el fomento del turismo, como ejes de su campaña, para imponerse en las primarias del sector, primera vuelta y anoche en el balotaje.

Juliá forma parte del laboratorio de Evópoli, que hace siete años salió a buscar candidatos en todo el país, tal como lo recordó el comunicador social en una reciente entrevista: “En 2017 me invitaron a ser parte de sus filas y ser candidato a consejero regional. No salí electo, pero logré una buena votación que me motivó para ser gobernador, cuando vi el rumbo que tomaba mi región con la gobernadora Krist Naranjo” –quien fue removida de su cargo por notable abandono de deberes-.

Como previeron varios analistas, Juliá –quien el 27 de octubre sacó un 21,77%- logró sumar los votos que en primera vuelta obtuvieron los otros seis candidatos opositores -PDG, republicanos, Partido Social Cristiano, Demócratas, Amarillos y el ex intendente de Piñera, Pablo Herman como independiente- que alcanzó más del 40%.