Oposición valora anuncio de veto presidencial a proyecto de elección de dos días para reponer multa a quienes no voten

Tras el traspié que se vivió este martes en el Senado en el marco de la discusión a la reforma electoral, la mañana de este miércoles, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, anunció un veto presidencial al proyecto que apunta a realizar los comicios municipales y regionales de octubre en dos días.

El veto es específicamente para “establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones”. Eso sí, el secretario de Estado precisó que el detalle técnico será entregado “una vez que se haya realizado el estudio correspondiente”.

Bajo ese escenario, diferentes voces de la oposición salieron a valorar dicho anuncio. Desde RN, la diputada Camila Flores señaló: “Me alegra que el ministro Elizalde salga a cumplir con la palabra empeñada. Ellos habían anunciado vetar este proyecto en la eventualidad de que saliera sin una multa, puesto que, al no salir con multa, este proyecto se transformaba directamente de contrabando en un proyecto de voto voluntario. Por lo tanto, me alegra que esto sea así, no podía ser de otra manera”.

El ministro de la Segpres Álvaro Elizalde ofrece un punto de prensa en la Cámara de Diputados. Foto: Raúl Zamora / Aton Chile.

En la misma línea, la diputada Natalia Romero (Ind.-UDI) sostuvo que “por supuesto que es valorable que el Gobierno haya anunciado rápidamente la presentación de este veto. Sin embargo, lo más responsable es esperar su contenido para tomar una decisión, porque no queremos pensar que sólo vetarán la parte que más le convenga al oficialismo y no lo que realmente corresponda”.

Por su parte, el jefe de bancada de diputados republicanos, Stephan Schubert, señaló: “Esperamos que el gobierno efectivamente materialice a la brevedad este anuncio de este compromiso y por cierto, es indispensable no sólo que lo anuncie y que presente el veto, sino que más importante que eso es que logre alinear a su gente. Aquí es muy importante que asegure que va a poder alinear a sus parlamentarios para que voten favorablemente este veto y entonces se pueda cumplir”.

Asimismo, el diputado Jorge Durán (RN) también criticó al oficialismo. “Es increíble que todo este proceso se vea entrampado por los propios parlamentarios oficialistas, que no le hicieron caso a su gobierno. Ahora tiene que salir el ministro Elizalde a anunciar un veto, porque finalmente lo que se aprobó ayer es un voto voluntario. El voto obligatorio sin multa termina siendo eso, un voto voluntario y un retroceso a todo el trabajo que ya se ha hecho en esa materia”.

Fuera del mundo parlamentario, otra figura que salió a valorar el anuncio fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien sostuvo: “Me alegro profundamente de ello, porque creo que es la forma en que los chilenos esperan que se maneje Chile, con responsabilidad por todos los lados y obviamente sin andar cambiando las reglas del juego justo antes de alguna elección, de tal manera que me vaya un poquito mejor o un poquito peor en las próximas elecciones”.