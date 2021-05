Ossa por propuesta de oposición sobre “mínimos comunes”: dice que “ojalá estén inspiradas por el sentido de responsabilidad” y no en “puntos políticos”

“Ojalá estén inspiradas por el sentido de responsabilidad que requieren este tipo de materias en tiempos tan difíciles, en una crisis económica que no sabemos cuándo va a terminar”, dijo el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, tras ser consultado por la propuesta de una agenda de “mínimos comunes” para enfrentar la pandemia que presentará la oposición al Ejecutivo.

En una actividad que realizó esta mañana junto a los titulares de la Segegob, Jaime Bellolio, y de Bienes Nacionales, Julio Isamit, se le preguntó por el tema y si ya se había recibido el documento que desarrolló la centroizquierda en medio de un cónclave con gremios y organizaciones sociales el sábado.

Al respecto, Ossa respondió que “no hemos recibido formalmente las propuestas”. En ese sentido, reforzó que “valoramos inmensamente que mucha gente pueda participar” y que “esperamos que se trate de ayudas que nos permitan seguir en auxilio, seguir profundizando las ayudas a las familias y las pymes”.

“Pero también una vez que tengamos las propuestas, podamos ver que ojalá estén inspiradas por el sentido de responsabilidad que requieren este tipo de materias en tiempos tan difíciles, una crisis económica que no sabemos cuándo va a terminar. En definitiva, ojalá que se trate de propuestas, que se trate de mínimos comunes, no de puntos políticos y confiamos que así será”, añadió el secretario de Estado.

Por otra parte, y consultado por el debate sobre los derechos humanos que se incluyó en la discusión del fin de semana, Ossa aclaró que “cuando digo que se trate de propuestas responsables no me refiero a ese tema (sobre los derechos humanos). Me refiero con toda claridad a que tenemos una situación fiscal y económica muy difícil”.

“Lo que estamos buscando son mínimos comunes relacionados a la pandemia, relacionados a la situación sanitaria y económica de las familias y de las pymes. En ese sentido, creemos que esta conversación debe circunscribirse a eso, pero no por que no queramos hablar de DD.HH. El gobierno no le ha hecho jamás el quite a ese tema. Es un diálogo permanente, siempre las cosas se puede mejorar, pero quiero recordar que el gobierno ha adoptado muchas medidas asociadas a materias de derechos humanos y control del orden público”, afirmó.

Por último, respecto a la propuesta que también están elaborando en Chile Vamos y sobre los plazos para avanzar en esta agenda de “mínimos comunes”, el ministro manifestó que no se puede “ni aceptar ni descartar cosas que todavía no conocemos en papel”.

“Tenemos claro que hay un sentido de urgencia. Pero también todos tenemos claro que se han ido sumando actores, que es bueno oírlos, que este fin de semana hay elecciones y, en este sentido, creo que tenemos que seguir avanzando esta semana en conversaciones de buena fe, tratando de llegar a buenos resultados. Pero me atrevería a adelantar que esta semana tener los resultados definitivos de estas conversaciones va a ser difícil, pero no lo veo como una mala noticia sino como un esfuerzo de analizar muy bien los aportes de todos quienes están interviniendo”, concluyó.