Ossandón acusa vendetta política en su contra tras querella del CDE: “Cuando voté a favor del 10%, sabía que eso tenía un costo altísimo”

Dos semanas quedan para que se lleve a cabo la audiencia de formalización del senador Manuel José Ossandón, quien es investigado por el delito de tráfico de influencia por su supuesta intervención a favor de la empresa de uno de sus hijos en el marco de un millonario negocio de extracción de áridos en el Río Maipo.

De cara a esto y tras la decisión del Consejo de Defensa del Estado de querellarse en su contra y de la determinación del Juzgado de Garantía de Pirque de alzar el secreto bancario de sus cuentas, el parlamentario conversó con Cooperativa y aseguró que estos hechos son parte de una “vendetta política” y que demostrará su inocencia.

“Voy a demostrar mi inocencia, como lo demostré con las boletas falsas que no me creía nadie, me daban como caja en la prensa de que me había robado plata y después me tuvieron que pedir disculpas. Eso va a pasar al final de esto, acuérdense de mí”, dijo.

Además, relacionó la formalización con su posición de apoyo frente al proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales -que finalmente se convirtió en ley- que fue impulsado por la oposición y que significó un duro revés para el gobierno. “Este cuento no es gratis, cuando voté a favor del 10% y además dirigí ese cuento para que muchos votaran por la gente, sabía que eso tenía un costo altísimo”, dijo.

Sin embargo, aseguró que “no me voy a rendir por algo que no he hecho” y que en su caso hay presentes “poderes fácticos que se meten en todos lados para destruir” y que esto no es algo nuevo en el país: “Chile es mucho más corrupto de lo que parece y sí, las cosas se cruzan”.

Por esto mismo, agregó que “lamento que una vez más los intereses políticos se antepongan a la verdad” y que “no me he escondido en mi fuero, como muchos senadores y parlamentarios. Autoricé que abrieran mis cuentas corrientes en todo lo que tuviera que ver con Cavilú y lo que quisieran. No me he escondiendo en nada, estoy yendo a un juicio y no me he escondido en mi fuero”.

Esta mañana, el senador conversó igualmente con Radio Duna donde manifestó que “estoy apaleado porque aquí hay un tema familiar muy duro que ha involucrado a todos mis hijos, que son muy unidos con los hijos de mi primo que está siendo utilizado en una vendetta política”.

La causa se inició tras la denuncia del alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, quien además es primo del senador RN. El jefe comunal acusa una serie de intervenciones de Ossandón para favorecer a la empresa Cavilú Spa en un millonario negocio de extracción de áridos desde el Río Maipo sin que nunca haya transparentado que uno de sus hijos era el administrador de esa firma.