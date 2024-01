“¿Para qué voy a ir, si no me quieren escuchar?”: Longueira desiste de asistir a comisión de la Cámara por nueva ley de Pesca

El ex ministro de Economía, Pablo Longueira (UDI), descartó este viernes asistir a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados para exponer ante la discusión de una nueva ley de Pesca y aseguró que intentará exponer cuando la discusión legislativa llegue hasta el Senado.

La asistencia del ex secretario de Estado estaba planeada para el próximo 24 de enero, sin embargo, su concurrencia despertó la polémica por parte de algunos diputados del oficialismo. Dentro de la comisión de Pesca, incluso, la diputada PS, Daniella Cicardini, calificó como una “desfachatez” la asistencia de Longueira hasta la instancia.

La actual Ley de Pesca fue aprobada durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, donde Longueira tuvo un activo rol en su tramitación como ministro de Economía. Cabe recordar que los exlegisladores Marta Isasi y Jaime Orpis, -ambos UDI- fueron condenados por recibir sobornos durante la discusión de la normativa actual, en el marco del caso Corpesca.

El gremialista solicitó a través de un correo concurrir hasta la comisión para exponer respecto a la nueva Ley de Pesca ingresada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, desistió de sus planes iniciales.

En conversación con Radio Agricultura, en el programa La mañana de Agricultura, Longueira descartó asistir luego del conflicto que despertó su asistencia.

“Como no me quiere escuchar la mayoría, voy a escribirles un correo para decirles que no voy a ir, porque quería ir voluntariamente. Fui yo el que lo pidió, no ellos, pero como no quiere la mayoría y como requieren ahora unanimidad para desinvitarme, no la hay, falta un voto”, sostuvo Longuiera

La historia continua más abajo

Más sobre Ley de Pescas

“¿Para qué voy a ir? Si no me quieren escuchar, si la mayoría no quiere (...) yo no tengo que darle explicaciones a ninguno, menos a ellos. Primero, que se lean la ley, porque escucho a estos tipos con puras bravatas y descalificaciones y tengo claro que no se han leído ni una coma de la ley, entonces, como no quieren que vaya -y quedó claro en la discusión que tuvieron- voy a ir al Senado (...), si no me quieren escuchar para qué voy a ir”, manifestó el también ex diputado y ex senador.

Respecto a la tramitación de la ley anterior, Longueira sostuvo que para la ley vigente “no hubo ninguna comida secreta. Todo se hizo transparente. La Ley de Pesca es la ley que se ha tramitado con mayor transparencia en Chile, todo se televisó. No hay un trámite de la Ley de Pesca que no haya sido por televisión. No hubo ninguna reunión”.

En ese sentido, afirmó que sus reuniones fueron públicas y con prensa en su cartera.

“No hay ningún pescador artesanal en Chile (...) que no tenga más recursos que antes de la ley”, añadió respecto a las ventajas de la legislación.

Consultado por su participación en la política actual, el expresidente de la UDI descartó estar involucrándose nuevamente en la discusión de distintas materias sociales y políticas.

“No, la estoy mirando muy de lejos. No tengo ninguna participación política, menos hoy día. Yo fui parte de un momento, de una generación muy distinta a la actual, donde había grandes políticos, se discutía con políticos de izquierda y derecha. Tengo recursos de un período, creo, que excepcional de la política chilena, donde había la búsqueda de buenas políticas públicas, de acuerdos y soy parte de esos 30 años, de los mejores 30 años de la política chilena”, aseguró.