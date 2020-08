Paris por votación de personas con Covid: dice que Minsal “no puede levantar cuarentenas” y que no le parece “correcto” que pacientes salgan a sufragar

Luego de que el gobierno cerrara la puerta a que los contagiados participen en el Plebiscito -ayer el ministro del Interior, Víctor Pérez calificó como “inviable” eventuales modificaciones al sistema electoral para permitir, por ejemplo, el voto a domicilio- el titular de Salud, Enrique Paris sostuvo que el Minsal “no puede levantar cuarentenas” y descartó que se implementen medidas restrictivas antes de los comicios para evitar el alza de contagios.

Consultado sobre este tema, durante un nuevo balance de la situación del coronavirus en el país, Paris expresó que “la Constitución asegura el derecho a voto de todas los ciudadanos de la República. No podemos estar en contra del derecho a voto, nunca hemos estado en contra de ese derecho, solo nos corresponde velar por la salud de los ciudadanos. En ese sentido, en cuarentena, los pacientes deben guardar la cuarentena. Si la solución es el voto a domicilio, eso depende de la necesaria modificación de las leyes y de la capacidad que tenga el Servel”.

Paris agregó que “nosotros no podemos levantar las cuarentenas porque esa medida se toma en base a criterios médicos, científicos, de ocupación de camas y no creo que en un día haya un cambio tan significativo que podamos levantar la cuarentena”.

Consultado a si realizará un llamado al gobierno para que agilice una legislación en esta materia, la autoridad contestó que “el ministro del Interior ya respondió ayer a esa pregunta. Aparentemente los plazos son demasiado cortos para llevar a trámite una ley que pueda cambiar esas medidas”.

“Estando en cuarentena es como tener una neumonía o sarampión, el paciente debe estar en su cama, en reposo, con licencia médica. No nos parece correcto que desgraciadamente puedan salir a votar, a no ser que como lo han propuesto algunas entidades exista el voto a domicilio. Para eso, hay que promulgar una ley y no me corresponde a mí opinar sobre ese tema”, expresó Paris.

Respecto a la implementación de nuevas medidas restrictivas para evitar el alza de contagios de cara al plebiscito del 25 de octubre, el ministro explicó que “no estamos en condiciones de anunciar eso porque las decisiones del plan Paso a Paso no contempla esas variables”, y agregó que los criterios a considerar son “biomédicos, de ocupación de camas, de porcentaje de positividad de PCR pero no considera la variable del plebiscito”.