Pérez y participación de pacientes con Covid en plebiscito: dice que es “inviable” modificar sistema electoral ad portas de la elección y que legislación para que “todos puedan votar” estará lista el próximo año

El ministro del Interior, Víctor Pérez, calificó como “inviable” que el gobierno pueda modificar la legislación de cara al plebiscito del 25 de octubre, descartando así que se pueda implementar un sistema de voto a domicilio, tal como propuso esta jornada el presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría.

Esta posición ya había sido adelantada por el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, quien también se refirió a las dificultades de promover una nueva regulación.

Las declaraciones de Pérez fueron emitidas tras un encuentro que sostuvo el Presidente, Sebastián Piñera, y el consejo directivo del Servicio Electoral de Chile (Servel) -donde también participó el jefe de gabinete- en que se analizaron las medidas sanitarias de cara a los comicios.

“Llevar adelante una legislación para modificar aspectos sustanciales de nuestro sistema electoral a 60 días del acto electoral es absolutamente inviable, y eso concordamos con el Servicio Electoral”, sostuvo en un punto de prensa realizado este jueves en La Moneda.

Sin embargo, Pérez aseguró que “para la elección del 11 de abril van a estar resueltas esas situaciones porque tenemos un tiempo suficiente para discutir los proyectos de ley, y para que el Congreso y la ciudadanía lo analicen con calma y rigor, para cuando se aplique no exista ninguna dificultad”.

“Una legislación de esa materia que es tan sensible como es un acto electoral, como es la certeza de la confidencialidad del voto, como es el hecho de que pueda influir o no en el resultado electoral, en el espacio que tenemos de aquí a la fecha del plebiscito es no viable poder discutirlo con la profundidad que requiere”, agregó el ministro.

En esta línea, insistió: “Para el 11 de abril, que es la próxima elección, tendremos una legislación que les garantice a todos el poder votar”.

Consultado si con esto se descartaba el voto de pacientes con coronavirus, Pérez contestó: “Son razones de carácter sanitario que les va a dar a conocer el ministro de Salud y esa resolución del minsitro de Salud todos la tenemos que acatar”.