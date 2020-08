Ministro Paris: “El Servel es el dueño del plebiscito. Nosotros solo contribuimos a complementar el protocolo de salud”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió esta mañana, en medio del balance por coronavirus, a una idea manifestada por el presidente del Consejo Directivo, Patricio Santamaría, en torno al plebiscito del 25 de octubre. La sugerencia consiste en crear un padrón especial para las personas contagiadas con coronavirus donde se les lleve el voto al domicilio.

Sobre esto, Paris señaló que “el Servel es el dueño del plebiscito. Yo le digo siempre esto a Patricio Santamaría y me retruca con algunos argumentos. Pero nosotros solo contribuimos a fabricar o complementar el protocolo de salud”.

“Nosotros estamos participando todas las semanas en el protocolo de salud, hemos pedido además que el comité de expertos en pandemia del Ministerio de Salud dé su opinión. Yo sé que las sociedad científica también están dando su opinión, incluso el Colegio Médico. Por lo tanto, una vez que haya un consenso de todas estas opiniones se podrá responder con cabalidad”, añadió.

En esa línea, agregó: “Yo no tengo por qué responder por el voto a domicilio, por el voto secreto, por el levantamiento del secreto de la enfermedad. No me corresponde como autoridad sanitaria. Solo fijar los protocolos para evitar que haya contagios durante el momento de votación. Y en eso hemos sido enfáticos, el respeto en la distancia, el uso de la mascarilla, el alcohol gel”.

Hace unos días, en entrevista con Publimetro, Paris sostuvo que los pacientes contagiados con coronavirus “no deberían votar”. Y hoy fue requerido sobre si los contactos estrechos deberían ir a emitir su sufragio. Dijo que era “difícil de contestar” porque “a veces ni la misma persona sabe quiénes fueron sus contactos estrechos, por eso mismo que la trazabilidad es tan difícil de llevar a cabo”.

“Los positivos es lo mismo que vaya a votar una persona que está con una neumonía, sarampión o tifoidea. Es decir está con licencia, en cuarentena en este caso por el covid. Yo me he referido desde ese punto de vista sanitario. También he dicho en repetidas oportunidades que constitucionalmente el derecho a voto es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, hay que congeniar ambas posiciones y eso tiene que hacerlo el Servel siguiendo las recomendaciones de los expertos”.

En tanto, ayer, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que otorga mayores facultades al Servel para que el plebiscito constitucional del 25 de octubre se realice de forma segura. En la oportunidad, el Jefe de Estado envió un mensaje al organismo de cara a lo que será dicha elección. “El Servel nunca debe olvidar, por supuesto, que la Constitución establece que el voto debe ser secreto y personal, y la Ley establece que el voto debe ser presencial, y que nuestras normas sanitarias establecen protocolos para asegurar la salud y la vida de las personas”, afirmó.