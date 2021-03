Paris y trazabilidad Covid: “Desgraciadamente mucha gente no quiere dar a conocer sus contactos y lo encuentro bastante lógico, porque Chile no tiene preparado un sistema de ayuda social contundente”

El ministro de Salud, Enrique Paris, participó esta jornada de las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Constitución que analizaron la reforma constitucional anunciada por el Presidente, Sebastián Piñera, para aplazar las elecciones de abril por el contexto sanitario.

La propuesta del Ejecutivo busca trasladar los comicios del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo, para lo cual varios ministros de Estado participaron de la sesión del Congreso con un proyecto que propone la suspensión de la campaña y mantener el mismo padrón electoral.

“En este caso también hay que proteger la salud de la democracia, porque si tenemos una baja concurrencia, si tenemos una baja cantidad de gente que sale a votar, se puede, algunas personas pueden quitarle legitimidad a este proceso tan importante que tiene que ver con la modificación de la Constitución, entre otras cosas”, aseguró Paris sobre la reforma.

“Nadie puede asegurar que el 14 o el 15 de mayo, obviamente haya un cambio significativo, pero nosotros que vemos las cifras todos los días, se observa ya una tendencia, pero que no va a ser significativa en la fecha que estaba prevista las elecciones, que es el 10 y 11 de abril. Esto puede demorarse varios días más. De todas maneras, después del 15 de abril, calculamos que podría evidenciarse una disminución en la cantidad de pacientes que ingresan o consultan en los hospitales y que ingresan a tratamiento intensivo (...) Cualquier desequilibrio que se produzca por efectos de la votación nos puede hacer colapsar los hospitales”, agregó.

Pero el secretario de Estado también abordó otro tema, los problemas de trazabilidad de contactos estrechos en la Región Metropolitana, zona que, según declaró el titular de la cartera, es la que tiene los índices más bajos en esta materia.

“Desgraciadamente mucha gente no quiere dar a conocer sus contactos y lo encuentro bastante lógico, porque Chile no tiene preparado un sistema de ayuda social contundente, robusto, que permita que la gente tenga que aislarse y que pueda recibir un apoyo económico o de otro tipo. Y eso tenemos que mejorarlo entre todos”, indicó.

“En nuestro país la ayuda social, el control de ayuda a la población más vulnerable no está suficientemente preparado. No me refiero solo a este gobierno”, complementó.

Las palabras de Paris se dieron casi en paralelo al punto de prensa que parlamentarios de oposición realizaron tras una reunión convocada por la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), donde condicionaron su apoyo al proyecto del gobierno a la existencia de cambios en la gestión de la pandemia y ayudas económicas.

“Para que esta postergación tenga sentido y sea responsable debe estar apoyada con transformaciones de la gobernanza sanitaria, en la forma como se entregan las ayudas sociales y económicas”, dijo Provoste.