Parisi tras invitaciones a Kast y Boric: “Tengo una posición crítica de ambos. No estoy tirando para un lado ni para el otro”

Durante este jueves, el excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, extendió una invitación para participar de su programa streaming, Bad Boys, a los dos abanderados que siguen aún en carrera, José Antonio Kast y Gabriel Boric.

A través de sus cuentas oficiales de Twitter, ambos aceptaron las invitaciones. El republicano participará de la emisión el próximo domingo a las 21.00, mientras que el frenteamplista, quien se presentaría el martes 7, habría solicitado postergar su aparición en el programa para el jueves 9, según indicó Parisi en entrevista en Mentiras Verdaderas de La Red.

La votación obtenida por el líder del PDG en los comicios del 21 de octubre -con un 12,8% de las preferencias- ha desatado un despliegue de Boric y Kast para atraer a su electorado. Y en la nueva tienda saben la importancia que significó este resultado de cara al balotaje, por lo que realizarán una consulta abierta que se realizaría el 12 de diciembre, donde se podrá votar por cuatro opciones para definir una postura de la colectividad: si apoyar a algún candidato, decretar libertad de acción o no hacer la invitación a votar.

Sin embargo, Parisi señaló que sus votos no se irían directamente a otra candidatura, y que por eso se hará la consulta online. “Yo quiero discutir algunas cosas, como cuáles son los programas que tienen en particular para Arica, Parinacota, Tarapacá y la región de Antofagasta, Coquimbo y la región del Biobío: ahí están los votos”, sostuvo.

A su juicio, la visita de los candidatos a su programa será una oportunidad especial para la gente del norte, porque “por primera vez van a tener promesas puntuales para ellos”. Y señaló que “si no cumplen, los van a hacer pedazos en la próxima elección”.

Al ser consultado sobre cuáles serían sus peticiones a los candidatos para esas regiones, Parisi explicó que “yo no exijo nada. Nosotros queremos escucharlos a ellos. ¿Por qué tengo que exigir? (...) Yo no quiero un compromiso conmigo, quiero un compromiso con la gente”.

“Hay que entender que esos votos no son míos. Lo único que hicieron fue escuchar nuestra propuesta”, dijo para explicar que sus votos no son endosables. No obstante, afirmó que si quienes optaron por su opción “me escucharon, me pueden escuchar de nuevo”.

Respecto de si él tenía una opinión personal que pudiera emitir y de alguna forma direccionar la votación de sus adherentes, dijo que tiene “una posición crítica de ambos, no estoy tirando para un lado ni para otro. Trato de ser lo más neutral posible, pero quiero que mis votantes estén informados”. Eso sí, adelantó que considera que ambos candidatos “tienen serios problemas de gobernabilidad”.

Durante la conversación, el exabanderado del PDG aseguró que tampoco vendrá a Chile a votar en el balotaje del 19 de diciembre, debido a que serían los últimos días de colegio de su hijo en EE.UU. “Ningún papá se quiere perder eso”, dijo Parisi, quien tiene vigente en Chile una orden de arraigo en su contra por no pago de pensión alimenticia.

Visita de Kast a Estados Unidos “fue brillante”

En la instancia, Franco Parisi también realizó comparaciones entre ambos candidatos. En ese sentido, argumentó que José Antonio Kast “está planteando en lo económico cosas más sólidas, pero el tiene un pecado original: no tiene la calle”.

Por su parte, negó que desde el comando del Frente Social Cristiano lo hubieran contactado para juntarse con el, como se especulaba con el viaje del republicano a Estados Unidos. Sin embargo, dijo al respecto de su ida exprés al país norteamericano, que “lo que hizo el candidato Kast fue brillante”, en especial por la reunión que llevó a cabo con el senador republicano, Marco Rubio.

“Rubio, si no estuviera Donald Trump, el sería un potencial presidenciable. Él es muy querido y muy bueno, gracias a el, Donald Trump ganó en Florida”, señaló. Además, argumentó que el congresista estadounidense sería “un tremendo aliado para Chile”.

El 25 de noviembre, en el matinal de CHV, Parisi había señalado que “Kast no va a poder gobernar” y que en Chile “no hay cabida para la extrema derecha”. Al ser consultado si mantenía su opinión, respondió afirmativamente, agregando que espera que “se mueva hacia el centro”.

“Es muy difícil -y ya quedo comprobado- gobernar con la derecha. Lamentablemente la derecha en Chile ha demostrado tener un orgullo increíble. Usted habla con uno, y para el con quien está hablando, el resto de la derecha son todos tontos, y al final lo único que hacen es vapulearse. La diferencia entre la derecha y la izquierda es que en la derecha no se quieren entre ellos, en la izquierda por lo menos se cuidan”, explicó. Además, advirtió que si Kast “se acerca a la UDI ‘antigua’, le va a costar mucho gobernar”.

Consultado sobre los dichos durante el día de ayer de la vocera de su comando, Macarena Santelices, donde señalaba que en Chile “hay propiedades por $10 millones, $15 millones o $20 millones”, Parisi lo consideró “una aberración”, que “no tienen idea de la realidad” y que es “reírse de la gente de clase media y de clase media emergente”.

Modelo de Boric es “redistribuir riqueza, no generarla”

“Gabriel Boric y su gente tienen algo muy importante: tiene alto poder en la calle. Uno tiene que ver las cosas positivas y negativas. El candidato Boric tiene un arraigo muy importante en una parte de la población que es bastante seria y fuerte en sus conceptos y preceptos, así que eso chapeau. Pero si usted me pregunta por la parte débil del programa de don Gabriel, es la parte económica, y no lo veo negociando en Wall Street. Ahí son lobos, yo he estado con ellos”, indicó Franco Parisi sobre el abanderado de Apruebo Dignidad.

A su juicio, dijo que las personas que trabajan en la bolsa de Estados Unidos, o “en el grupo de París, los tipos huelen la sangre y atacan. Y yo creo que don Gabriel Boric -que tiene muchas otras habilidades, no lo estoy descontando, el me ganó, hay que decir las cosas como son- no veo que tenga la estatura, ni los ojos de tigre que se necesitan para estar sentado ahí”.

Según indicó Parisi, “se necesitan levantar 17 mil millones de dólares el primer día de trabajo en La Moneda, por eso yo estoy muy preocupado del modelo económico del señor Boric, porque él quiere redistribuir”. Consultado por el fortalecimiento del equipo económico de su comando con cartas como Andrea Repetto u Óscar Landerretche, dijo que el no lo ve “porque el programa dice otra cosa. Quiere subir impuestos, aumentar el gasto fiscal: dos cosas que claramente no van a ser aceptadas”.

Además, anteriormente, Parisi había señalado que en el eventual gobierno de Boric, se verían obligados a “pegarle un manotazo las AFP”. Ante dudas respecto a las justificaciones de estos dichos, indicó que “no hay otra. En el esquema que propone, la única alternativa para generar liquidez es pegarle el manotazo a la caja. Da lo mismo lo que el diga durante este período, el se va a quedar sin plata”.

Durante el día de ayer, justamente el aspirante de Convergencia Social le respondió y garantizó que no se tocarían los ahorros previsionales, pero para Parisi “esa promesa no tiene sustento. Y no va tener sustento, se lo garantizo. Y no es de mala onda, sino que vea lo que paso en Argentina, es inevitable: su modelo es redistribuir riqueza, no generar riqueza. Si yo analizo el plan de gobierno que tiene, no tiene ningún negocio nuevo”.

Por último, también se refirió a las calificaciones que durante la semana hizo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sobre el perfil de sus votantes, que serían personas “tremendamente individualistas y solo buscan más plata en el bolsillo”.

Parisi dijo que “la respuesta es muy sencilla. Ese mensaje no era para mí, era para Boric. Jadue lo que hizo fue llamar la atención, porque nadie lo estaba pescando”.