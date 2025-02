Parlamentarias 2025: la contienda por Valparaíso donde el Frente Amplio aspira a mantener su hegemonía

13 de los 16 escaños disponibles para los distritos de la Región de Valparaíso ya tendrían un nombre asignado para las próximas elecciones parlamentarias de noviembre. Desde exautoridades a excandidatos en los últimos comicios municipales y regionales empiezan a posicionarse en la pugna por conseguir un cupo en la Cámara de Diputados.

En la zona se eligen ocho diputados por distrito electoral, mediante un sistema que divide los votos de cada lista según la cantidad de cargos a elegir (ocho), ordenándola por quien obtenga mayor votación. Finalmente, son electos los candidatos con más votos de cada lista.

El mapa parlamentario de la zona está compuesto por cuatro frenteamplistas (Diego Ibáñez, María Francisca Bello, Jorge Brito, y Camila Rojas); tres de Renovación Nacional (Camila Flores, Andrés Longton y Andrés Celis); dos socialistas (Tomás de Rementería y Nelson Venegas); dos republicanos (Chiara Barchiesi y Luis Sánchez); un comunista (Luis Cuello); una del PPD (Carolina Marzán); un independiente-radical (Tomás Lagomarsino); un independiente-Evópoli (Hotuiti Teao); y un independiente (Gaspar Rivas).

En el distrito 6 (compuesto por las comunas de Puchuncaví, San Felipe, Llay Llay, Quilpué, entre otras), la mitad de los diputados no irá a la reelección por aspiraciones senatoriales.

Y, en el 7 -correspondiente a Juan Fernández, Valparaíso, Concón, Algarrobo, entre otros-, dos de sus representantes van detrás del mismo objetivo.

Tras haber situado a Rodrigo Mundaca como gobernador regional, a Camila Nieto como alcaldesa de la comuna y con la reelección de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, el FA consolidó la posición en su territorio más importante. Así, la diputada María Francisca Bello (FA) del distrito 6 va a la reelección, al igual que lo haría su par Camila Rojas en el distrito vecino.

Simón Ramírez, secretario ejecutivo del partido del presidente Gabriel Boric, señaló que el foco es “levantar candidaturas competitivas en todos los distritos y circunscripciones senatoriales. Valparaíso no es la excepción, una región donde el Frente Amplio ha tenido un desempeño electoral particularmente alto y permanente durante mucho tiempo. Nuestro objetivo será mantener los escaños de los distritos 6 y 7”.

En el Partido Socialista aún no estarían definidos los postulantes para aumentar su presencia en la zona, pero los diputados Tomás de Rementería (distrito 7) y Nelson Venegas (distrito 6) van por su segundo periodo.

Tomás Lagomarsino (Ind.-radical) también busca la reelección y adelantó que su dupla parlamentaria en el distrito 6 sería Christian Cárdenas, quien fue excandidato a alcalde por la comuna de Quilpué y exgobernador de la Provincia de Marga Marga.

Chiara Barchiesi, diputada republicana por el distrito 6, afirmó que va a la reelección en noviembre y adelantó que “republicanos busca sacar dos diputados en el distrito 6, dos en el distrito 7 y un senador en Valparaíso”.

Si bien es variable, diversas voces de este partido afirman que “está bien avanzado” que formen pacto con el Partido Nacional Libertario y que se evalúa también ir con el Partido Social Cristiano en una misma lista.

El jefe de la bancada republicana, Luis Sánchez, sostuvo que va por la reelección en noviembre, pero está “disponible” para lo que el partido disponga. “No tengo apuro en ir a la senatorial ahora. Creo que estoy haciendo un trabajo positivo para la región, pero si el partido me lo pidiera, tendría que considerarlo”, indicó.

Otro de los postulantes que suena en la interna republicana es Francesco Venezian, excandidato a gobernador por la región. Preliminarmente, se está midiendo si llevarlo de candidato al Senado junto con Arturo Squella -timonel del partido- o que vaya como dupla de Barchiesi en el sexto distrito, porque en la colectividad piensan que podría doblar los votos del partido.

Dentro del resto de parlamentarios que van a reelección se encuentran Rivas y Teao, según transmiten en Chile Vamos. Por contraparte, Luis Cuello (PC) ni su equipo respondieron a la consulta de La Tercera sobre su futuro político.

¿Y en el Senado?

Valparaíso es una de las cuatro regiones que elige cinco cupos y ya hay 17 competidores que buscan quedarse con uno. Aunque la lista podría quedar de seis integrantes, según la negociación dada entre los partidos.

Los actuales senadores por la sexta circunscripción electoral son Juan Ignacio Latorre (FA), Kenneth Pugh (RN), Francisco Chahuán (RN), Ricardo Lagos Weber (PPD) e Isabel Allende (PS) -los últimos tres ya cumplieron los dos periodos senatoriales permitidos por ley y no pueden ir a reelección-.

Así, el único en competencia sería Latorre, considerando que Pugh (RN) ya descartó entrar en la carrera.

Según los diputados que tienen interés en ir al Senado, quedarían seis escaños libres en esos distritos. Quienes actualmente lideran esta carrera son Jorge Brito (FA), por el distrito 7, y Diego Ibáñez (FA), por el distrito 6 -el más votado de la región en la última elección-, ambos predominantes en sus territorios.

Según Ramírez (FA), el partido busca “disputar con fuerza el Senado, ha sido definido como una prioridad nacional”.

Las cartas que se barajan para reemplazar a sus parlamentarios serían la excandidata a consejera constituyente, Valeria Cárcamo -cercana al senador Latorre y al diputado Brito- y Nataly Campusano, consejera regional de la zona, hasta el año pasado.

Por parte de RN, ninguno de sus diputados iría a la reelección en este periodo. Tanto Andrés Celis (ex RN por el distrito 7) como Camila Flores y Andrés Longton competirán en la senatorial por Valparaíso. Según Celis, “la lógica sería llevar un diputado por distrito para armar la lista más inteligente, pensando en un gobierno de Evelyn Matthei”.

El diputado le pidió a Francisco Chahuán que lo reemplace en la Cámara y considera que el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter es quien debería reemplazar el cupo de Flores, no Luis Pardo -exdiputado, excandidato a gobernador por Valparaíso y cónyuge de la diputada-, quien suena para sustituirla. También, dice, que “todo va a depender de Evópoli. La fórmula es ir con dos, dos y dos”.

Carolina Marzán, diputada por el distrito 6, no va a la reelección y es la carta del PPD para reemplazar a Ricardo Lagos Weber en el Senado. Según fuentes del partido, no se sabe si alguien la acompañaría en esta contienda.

La fórmula para las candidaturas de la Cámara Baja sería llevar dos y dos en cada respectivo distrito, siendo los representantes escogidos Lagos Weber más uno y el exdiputado Marcos Antonio Núñez -quien presidió la Cámara entre 2015 y 2016- más uno. La decisión de llevarlos se basa, dicen, en que ambos tienen un “gran electorado en el distrito”.

Voces de la Cámara Alta señalaron que, por su parte, Chahuán sugirió que Magdalena Piñera Morel se postule al Senado.

Otros nombres que destacan en esta carrera -según consignó La Tercera- son el de la presidenta de la Cámara Baja y diputada por el distrito 9 de la RM, Karol Cariola (PC); María José Hoffmann (UDI), exdiputada que en la elección parlamentaria de 2017 obtuvo 34.690 votos; Francisco Undurraga (Evópoli), diputado por el distrito 11 metropolitano; el excanciller Heraldo Muñoz (PS), posible candidato del PS para reemplazar a la senadora Allende; o el de la diputada independiente del distrito 12 de la RM, Pamela Jiles.

El 7 de julio de 2023, Lagomarsino le propuso al expresidenciable Alejandro Guillier que fuera como candidato al Senado por Valparaíso.

El diputado Celis (RN) agregó que ha propuesto a Juan Sutil, expresidente de la CPC y excandidato al Consejo Constitucional, como postulante a senador: “Le pregunté y no me dijo que sí ni que no. Lo veo posible, a mí me gustaría”.

Otro nombre es el exalcalde de Valparaíso Jorge Sharp (Transformar), quien tras renunciar a su cargo en noviembre, no descartó una postulación al Senado en esa zona.

Quedando poco más de tres meses para que venza el plazo para inscribir candidaturas a las primarias presidenciales y parlamentarias, los partidos aún están en periodo de definición sobre la conformación de sus pactos.