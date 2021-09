Parlamentarios de oposición celebran aprobación de cuarto retiro en la Cámara y gobierno valora a quienes “no se dejaron llevar por el populismo” y espera revertir resultado en el Senado

Diversas reacciones se dieron en el mundo político inmediatamente después de que la Cámara Baja aprobara esta tarde por 94 votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones el proyecto que permite el cuarto retiro de 10% de los fondos de las AFP, el que deberá ser visto ahora por el Senado.

Para aprobar la iniciativa se requería el apoyo de 3/5 de los parlamentarios en ejercicio, es decir, 93 votos, cifra que fue superada por tan solo un voto -con el apoyo de parte del oficialismo- tras intensas conversaciones de última hora que se registraron en el Congreso.

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, lamentó el resultado en la Cámara Baja, pero valoró “a todos aquellos parlamentarios de Chile Vamos y de oposición que valientemente no se dejaron llevar por el populismo” y criticó directamente “a todos los parlamentarios que hace un mes decían que con el IFE, con el fin del Estado de Excepción, les parecía que el cuarto retiro era malos para los chilenos, para la economía familiar; hace tres semanas ya eran un poco más ambiguos, hace dos, todavía más ambiguos, y esto nos parece que es bastante obvio: a medida que se acercan las elecciones, muchos parlamentarios pensando única y exclusivamente en su futuro electoral estuvieron disponibles para aprobar aquello que tantas veces les dijeron a los chilenos y chilenas que era malo”.

El secretario de Estado dijo que ahora esperan que en la Cámara Alta se mantenga la posición que han mostrado muchos de los senadores y senadoras contrarios al retiro y llamó a los chilenos a que “valoren la consistencia a la hora de elegir a sus líderes. Nos parece que no es un liderazgo aquel que hace un mes dice una cosa y hoy dice otra, y quedamos por cierto con el desafío de seguir persuadiendo ahora en el Senado”.

Ossa anunció que el gobierno le mantendrá la discusión inmediata al proyecto, “no porque nos parezca una buena política sino que todo lo contrario. Queremos que esto se resuelva rápido por dos razones: porque hay incertidumbre, porque sube la inflación, porque suben las tasas de interés y porque queremos evitar que esto se zanje de manera electoral, y en ese sentido, mientras antes se resuelva, nos parece mejor”.

El diputado RN Diego Schalper se sumó a la crítica a los diputados oficialistas que aprobaron el proyecto, al afirmar que existe “un desafío de fondo de la centroderecha, que tiene que ver con cómo nos convencemos de un proyecto político de futuro. Una de las lecciones que nos ha dado la izquierda es que se sostiene en un proyecto consistente en el tiempo, en cambio la centroderecha tiene el desafío de mirar menos la calculadora, menos la próxima elección y más la próxima generación”.

“Yo estoy en política por convicciones, porque creo que hay cosas que aunque puedan general eventualmente un nivel de incomprensión, uno lo tiene que hacerlas igual, y en ese sentido para nosotros ha sido muy relevante el constatar que la gente al final sabe distinguir el trabajo bien hecho de las cosas mal hechas”, cerró.

Uno de los nueve parlamentarios que se abstuvieron, el PS Marcelo Schilling, afirmó que “nosotros le entregamos a Piñera un país ordenado y en crecimiento y está devolviendo un mojón. Yo no quiero que el próximo gobierno tenga fracaso porque se le terminó de entregan un país destruido”. Si bien el jefe de la bancada socialista en la Cámara indicó que cree que la aprobación del proyecto tendría consecuencias negativas para la próxima administración, señaló que “todavía falta el trámite en el Senado, no hay que precipitarse en eso”.

En tanto, Jorge Durán, uno de los diputados de RN que votaron a favor del proyecto, indicó que “fueron días difíciles, pero ganó la democracia, ganaron los argumentos. Lo que no podemos hacer en democracia es meternos en el bolsillo de las personas y decirles que necesitan o no estos recursos. (…) Por primera vez la gente está logrando salir adelante, reemprender, ponerse de pie nuevamente con sus propios ahorros. La gente sabe que esto tiene un costo”, indicó el parlamentario por el Distrito 9 de la Región Metropolitana.

Por su parte, Iván Flores, diputado DC, indicó que “hoy día la gente puede pensar en salvar su microempresa o enderezar las deudas que los agobian, Este logro se agrega a la gente de rentas vitalicias, que tiene enfermedades terminales, y también a la esperanza de cuantas mamás que esperan el pago de la pensión alimenticia. Aquí cumplimos, estamos cumpliendo con Chile”.

Asimismo, el diputado socialista Marcos Ilabaca afirmó que “la noticia debe ser positiva y nos quedamos con el vaso medio lleno. Luchamos contra enemigos poderosos, la derecha empresarial, el gobierno que puso a todas sus huestes detrás de los diputados para que votaran en contra”.

A su turno, la diputada independiente Erika Olivera, quien pertenece a la bancada de Renovación Nacional y que votó a favor del proyecto, sostuvo que “en ningún momento me sentí presionada. Hace unas semanas conversé con el presidente de RN, siendo una diputada independiente y les hice ver cuál era mi postura y que no la iba a cambiar. Siempre estuvo claro que se respetaría mi decisión”.

Pamela Jiles (PH), una de las impulsoras de la iniciativa, indicó que “este voto se consiguió gracias a los valientes diputados de la derecha que no cedieron a las amenazas de (el Presidente, Sebastián) Piñera. Gracias a esos votos tenemos un cuarto retiro. Inexplicables actitudes como las de la bancada del Partido Socialista, tendrán que exponer su versión al país. Hace cinco meses me dijeron que este proyecto era imposible, pero ganamos. Y yo le entrego la batuta a la senadora Yasna Provoste” para lograr que se vise la iniciativa en el Senado.

Asimismo, Raúl Soto, independiente de la bancada PPD, manifestó también su alegría por el resultado de la votación. “Todas las campañas del terror de los grupos económicos, del gobierno, hoy fueron multiplicadas por diez. Y aún así, con el apoyo de la ciudadanía y del pueblo de Chile, se logró el resultado. Quienes se abstuvieron tendrán que dar explicaciones”, destacó.

Por su parte, el independiente Pepe Auth, señaló que mantuvo la misma postura que ha tenido desde que se votó el proyecto del primer retiro del 10%. “Este retiro en particular me parece completamente injustificado. Me costó mucho votar en contra del primer retiro, porque se justificaba en el dramatismo de la situación, en las restricciones que imponía la pandemia, en las crisis económica y sobre todo en la mezquindad y tardanza del gobierno en responder a la magnitud de la crisis, pero hoy, francamente, saliendo de la pandemia, con un IFE que está beneficiando a 15 millones de chilenos, con un inicio de recuperación económica, seguir vaciando los ahorros previsionales, que van a servir para cualquier cambio de sistema, los retiros nos habrán hecho retroceder al menos seis años en conseguir pensiones dignas para los chilenos”.

Mientras, el diputado DC Matías Walker se refirió a la próxima votación del proyecto en el Senado y destacó el desafío de alinear a los senadores falangistas con la opción a favor manifestada por la candidata presidencial Yasna Provoste.

“Hay muchos senadores que han manifestado dudas, no solamente de la DC, sino que del PS, como Carlos Montes, y es legítimo. Lo importante, y el ejercicio que yo les recomiendo con mucha humildad, sin pretender darles lecciones a nadie, es escuchar a los ciudadanos de cada una de sus regiones”, manifestó.

En tanto, Alejandra Sepúlveda (FRVS) manifestó estar complacida por el resultado y que espera que la Cámara Alta ratifique el proyecto. “Decirle a los senadores que vamos a ir al Senado, vamos a estar allá, vamos a ir a explicar, a defender, a convencer con convicción de que es necesario de que ellos también puedan apoyar este cuarto retiro, pero también este segundo retiro para rentas vitalicias con todas las indicaciones que hemos presentado por Apruebo Dignidad”, sostuvo.

La diputada comunista Karol Cariola manifestó que “se cumplió el objetivo, se hace es un acto de justicia y esperamos que en el Senado esto pueda ser aprobado lo antes posible. Esperamos que sea la presión ciudadana y la voluntad de las mayorías la que se imponga”

A su turno, Marisela Santibáñez, también del PC, sostuvo que “este cuarto retiro puede no ser una buena política, pero es necesario, porque con un IFE no se paga a pensión de alimentos, no se solventa una enfermedad catastrófica”.

En tanto, el diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social, indicó que “estamos contentos de que hoy haya ganado la clase media y el sentido común. Esperemos que el Senado recoja la voluntad de la Cámara y no sigan escuchando las directrices de un candidato (Sebastián Sichel) que se ha extraviado defendiendo los intereses de la AFP”.

Trámite en el Senado

Respecto del trámite de la iniciativa en la Cámara Alta, el senador Francisco Chahuán (RN) sostuvo que “el candidato presidencial (Sebastián Sichel) ha mostrado liderazgo. Me hubiese gustado que todos nuestros diputados hubiesen acompañado a los oficialistas, tanto los cuatro diputados de la UDI más los de RN. No me cabe la menor duda que esta medida será revertida en el Senado. No va a haber cuarto retiro”.

En tanto, su par independiente Pedro Araya sostuvo, en declaraciones a CNN, que “voy a votar a favor del cuarto retiro, porque este el el retiro de la clase media, que son quienes más mal lo han pasado con la pandemia. Muchos perdieron el empleo, quienes han encontrado trabajo lo han hecho con remuneraciones inferiores y tienen que seguir viviendo con niveles de deuda probablemente mucho mayores de lo que tenían antes de la pandemia”.

En este sentido, sostuvo que espera que en la discusión que se de en la Comisión de Constitución del Senado “podamos modelar el proyecto del cuarto retiro a fin de evitar las posibles externalidades negativas que tiene y con eso poder convencer a los senadores que aún están indecisos y así lograr la mayoría”.