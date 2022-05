Parlamentarios oficialistas aseguran que gobierno “evalúa” la extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur

Luego del encuentro que mantuvo esta tarde el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, con jefes de las dos coaliciones oficialistas: Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) -quien asistió a la reunión- se refirió al Estado de Excepción en la Macrozona Sur y a la posibilidad de que se extienda la medida.

Precisamente sobre ese punto, señaló que “el gobierno ya tomó una decisión, todavía no se cumple ni siquiera el plazo de los primeros 15 días, eso se irá evaluando y es muy probable que termine renovando esos 15 días”.

Asimismo, sostuvo que “el Estado de Excepción permite el resguardo y la seguridad de las rutas en La Araucanía y un par de provincias en la Región del Biobío, por tanto, no sé si hay que hacer mucho cambio respecto a lo que hoy día ya existe”, esto en relación a las sugerencias que han surgido desde la oposición y algunas organizaciones de ampliar la medida para resguardar zonas más allá de las rutas.

Latorre señaló que es el Ejecutivo el que “tiene la facultad de renovarlo si es que así lo decide, sin pasar por el Congreso por ahora. Es una decisión que el gobierno puede tomar por sí mismo y el respaldo de alguna manera ya se le dio a este primer estado de excepción acotado a la rutas de la Araucanía y el Biobío”.

Justamente, el gobierno puede prorrogar por decisión propia una vez la medida, pero desde la segunda prórroga en adelante, necesariamente debe pasar por el Congreso para la mantención del Estado de Excepción.

Una postura similar expuso el diputado del PL, Vlado Mirosevic: “Respecto el Estado de Excepción, el gobierno está evaluando la posibilidad de que se amplíe. Es muy importante decir dos cosas. Primero con los hechos que hemos visto en estos días donde hay violencia bastante radical, extrema, el gobierno tiene entonces, con esos antecedentes, cuando se cumplan dos semanas, poder evaluar todos los antecedentes”.

“El gobierno en el decreto que estableció compromete la totalidad del territorio de la Región del Biobío y La Araucanía, en particular respecto de las rutas, no respecto de las zonas urbanas. Por lo tanto, el Jefe de la Defensa tiene la total facultad para decidir en qué rutas se le presta protección. Por tanto, no es que exista un grupo determinado de rutas a las cuales se pueda proteger y al resto no. El Estado de Excepción permite que se protejan todas las rutas de ambas regiones, solo las rutas”, agregó Mirosevic.

Latorre, en tanto, explicó que ha escuchado “a algunos parlamentarios que dicen que les gustaría tener militares en Temuco, Concepción, casi en todas las ciudades”, asimismo, comentó que estuvo en Petorca hace poco, donde asegura que hay localidades donde “ha entrado mucho el narco, crimen organizado y poder de fuego, donde Carabineros no entra (...) uno se pregunta, estos mismos parlamentarios que quieren militarizar todo el Wallmapu ¿también quieren militarizar la provincia de Petorca u otras comunas donde el narco es muy fuerte o tiene poder de fuego?, yo creo que esa no es la respuesta”.

“El peligro de que Chile transite hacia una mexicanización del conflicto es muy complejo y yo creo que hay que sacar lecciones de eso tipo de decisiones”, aseguró el senador.

Respecto a la emboscada que sufrió un grupo de trabajadores en Lumaco el martes pasado, donde el contratista Segundo Catril Neculqueo perdió la vida tras recibir un disparo en su cabeza en medio del ataque, Latorre señaló que no hay que “mentirle a la gente y pensar que, por el hecho que estén los militares resguardando las rutas van a dejar de ocurrir atentados como estos”.