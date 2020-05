Parlamentarios piden investigación por informe de la Biblioteca del Congreso sobre dietas y mesa del Senado citará a reunión extraordinaria de comités

Controversia y molestia generó el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional -dado a conocer hoy por La Tercera- en el que se señala que la dieta de los parlamentarios chilenos es la más alta de los países OCDE y equivale a 38 sueldos mínimos.

Así quedó claro durante la sesión de sala del Senado de este miércoles donde se aprobó, tras seis años de tramitación, el proyecto que reduce la dieta parlamentaria y de otras autoridades.

La queja de los parlamentarios llevó a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), a anunciar que se citaría a una reunión extraordinaria de comités para abordar este documento.

“He conversado esta mañana con el director de la biblioteca y vamos a citar a una reunión de comité extraordinaria que fijaremos en estos días para analizar el informe que él nos tiene que entregar respecto de cómo surge la demanda del estudio y cuál es el sustento metodológico y los datos que se tuvieron a la vista para realizar este informe”, indicó la senadora.

Para agregar que “creo que amerita una reunión especial y no un punto extra en la tabla de los comités de hoy".

Su par de la UDI, David Sandoval, argumentó, en tanto, que “no sé cuál es el contexto en que se realizó este informe ni qué es lo que se pretende tampoco, porque estamos en una discusión que nos parece precisamente razonable, pero resulta extremadamente extraño que desde la Biblioteca del Congreso se publique un estudio de esta naturaleza que evidentemente no refleja lo que realmente es una dieta parlamentaria”.

La senadora DC, Ximena Rincón, declaró en la misma línea que “creo que es bueno señalar que la cifra que se entrega en el informe es una proyección comparable con no sabemos qué, porque no están los datos, y no se apega a la remuneración que recibimos en el Senado".

El independiente Alejandro Guillier aseguró, por su parte, que “la verdad, es que el error que cometió la Biblioteca del Congreso es imperdonable. Ellos saben perfectamente bien que esto tiene que ver con el pago de los asesores, abogados, jefes de oficina en las regiones. Si esa fuera la cifra, nosotros podríamos decir bájenlo a la mitad y quedaríamos ganando más de lo que ganamos hoy”.

“Cómo se pueden cometer por el propio Congreso esos errores. Eso hace a la opinión pública creer que se le miente. Entonces creo que eso amerita una investigación seria y se apliquen las medidas que correspondan”, agregó.

La también independiente Carmen Gloria Aravena aseguró que “más que una investigación, (necesitamos) un informe detallado de lo que ocurrió, porque hay muy buenos profesionales en la biblioteca y esto empaña la labor; mentir descaradamente y difamar a una institución que está pasando por una crisis compleja de credibilidad, creo que es un atentado a la democracia del país y a la credibilidad de la propia biblioteca".

Mientras que el PS Alfonso de Urresti, afirmó que “el emitir un informe de esta naturaleza, un documento oficial de la biblioteca, con este nivel de errores y con esta difusión es algo que no se puede dejar pasar".

“A la brevedad tiene que ser aclarado y desmentido oficialmente para que no tengamos alguna sombra de duda”, complementó.

Finalmente, el senador José Miguel Insulza (PS), aseguró que “comparto la idea de hacer una investigación, hay mala fe en lo que se ha hecho”.