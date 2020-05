Partidos exploran sumar a expresidentes Lagos, Frei y Bachelet para convocar a pacto social

El Presidente Sebastián Piñera junto a los exmandatarios Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Michelle Bachelet en el centro, todos acompañados por los líderes de los partidos de Chile Vamos y de la ex Concertación.

Esa es la imagen que podría dar inicio a la convocatoria a un nuevo pacto social en que participen distintas fuerzas políticas del país para que, de manera consensuada, puedan responder a las demandas sociales que dejó el estallido social y a los desafíos de la situación económica pospandemia. Eso, al menos, es lo que ayer propuso, en privado, el timonel de RN, Mario Desbordes.

Con miras a un acuerdo transversal en el país, las conversaciones entre los líderes de distintas colectividades opositoras con su par de RN se habían iniciado a comienzos de febrero, pero habían disminuido su intensidad por la emergencia del coronavirus. Sin embargo, justamente la crisis del Covid-19 y los efectos que podría dejar en Chile impulsaron nuevas tratativas, las que estuvieron motivadas, asimismo, luego de que el tema fuera abordado hace una semana por el oficialismo con los ministros Gonzalo Blumel (Interior) e Ignacio Briones (Hacienda). Así, ambos secretarios de Estado también iniciaron diálogos con distintos dirigentes de centroizquierda.

Y aunque existe coincidencia en ambos sectores respecto de la necesidad de alcanzar un acuerdo amplio en el país, para el bloque oficialista una de las condiciones mínimas es que este consenso sea liderado por Piñera, cuestión que genera rechazo en la oposición.

Por ello, según quienes han estado al tanto de las conversaciones, Desbordes planteó ayer a sus pares Álvaro Elizalde (PS), Heraldo Muñoz (PPD), Carlos Maldonado (PR) y Fuad Chahin (DC) la idea de que, junto al Mandatario, estén también los expresidentes.

Consultado al respecto, el timonel de RN dijo a La Tercera que “me parece que lo mínimo es que el Presidente Piñera haga la convocatoria”. Ante el rechazo que la oposición ha manifestado al respecto, Desbordes confirmó su planteamiento, aunque no quiso entrar en detalles. “Sí, efectivamente, les planteé que evalúen la posibilidad de que acompañen al Presidente Piñera los expresidentes de la República, porque esta es una convocatoria que tiene que ser transversal y lo más amplia posible, y creo que esa es una buena fórmula”, afirmó.

La idea se está explorando y aún no se ha zanjado, pero en algunos sectores de la centroizquierda creen que Bachelet, en particular, “no se prestaría” para algo así, aunque no descartan de plano la propuesta.

En cambio, creen que habría más opciones para que Lagos y Frei pudieran sumarse. Esto, por ejemplo, considerando que Desbordes confirmó que se ha reunido en un par de ocasiones con el líder de la Fundación Democracia y Desarrollo, quien ha expresado buena disposición para la búsqueda de un pacto social.

Desde el gobierno, la idea de un gran acuerdo fue abordada ayer por el ministro Felipe Ward (Segpres), quien comentó que “estamos enfrentando una emergencia, pero tenemos que ser capaces de levantar la mirada”. Y agregó: “En algún momento, esto va a terminar y la pregunta es cómo queremos construir esta nueva realidad. ¿Queremos volver al 18 de octubre? (...). Acá tenemos que construir una nueva realidad, nuevos consensos, nuevas confianzas, nuevas políticas públicas”.

Seminarios en junio

En lo que ya están más avanzadas las conversaciones es para la realización de un ciclo de seminarios durante junio, con el fin de abordar las experiencias de distintos países.

¿La razón? La idea de alcanzar un nuevo pacto es compartida, pero respecto de la forma de hacerlo es en donde se mencionan experiencias diferentes, tales como los casos de Irlanda, Nueva Zelandia, Australia o España.

Por ello, el objetivo de estos seminarios es conocer en detalle cada una de esas experiencias, en cuanto a los temas abordados, las convocatorias que se hicieron y los plazos estipulados, entre otros aspectos, y después acordar qué es lo que se puede adaptar de mejor forma a Chile.

Para concretar este ciclo de reuniones, fuentes de los partidos dicen que el objetivo es que los centros de estudio o institutos ligados a las colectividades puedan citar a las distintas instancias, considerando también a expositores de los países estudiados.