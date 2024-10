Paulina Vodanovic por AC contra Boric: “Lo que han hecho los diputados es más bien una jugada comunicacional. No sé con qué fin”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó esta mañana la acusación constitucional anunciada por la bancada de RN contra el Presidente Gabriel Boric ante la crisis de seguridad en el país. Junto con esto, desde el partido de oposición también manifestaron su apoyo a un libelo anunciado por Republicanos contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En entrevista con CNN Chile, Vodanovic sostuvo que estas acusaciones constitucionales no están ayudando a la solución de los problemas de crimen organizado, y hablan más bien de un desorden de la derecha.

“Lo que es evidente es que ni dentro de la propia derecha, ni siquiera dentro del partido de Renovación Nacional, hay un acuerdo en torno a aquello, es decir, lo que han hecho los diputados, al parecer, es más bien una jugada comunicacional, un punto político. No sé con qué fin”, expresó.

Bancada RN anunció acusación constitucional contra Presidente Boric y confirma apoyo a libelo contra Tohá

En esta línea, indicó que a su parecer la declaración que hizo Rodrigo Galilea “es valiente”, ya que “es una persona que hace lo que hay que hacer, que no se suma a este coro de show, sino que pone un límite. Y, por ejemplo, Iván Moreira también lo hizo ayer al decir que esto no correspondía”.

“Creo que hay actores de la política que mantienen cierta seriedad, pero de verdad, yo no creo que con esto estemos ayudando ni a la solución de los problemas del crimen organizado, de combatir el narcotráfico, porque además quienes tenemos que legislar están instando este show permanente”, continuó.

Asimismo, y consultada sobre cómo esto puede ayudar en la constitucionalidad del país, sostuvo que “parece que algunos guionistas de la derecha están pasados de copas, porque la verdad es que realmente esto yo no creo que ayude”.

Junto con esto, también criticó la falta de orden en el sector haciendo mención a las declaraciones que dio Evelyn Matthei por el millonario sueldo que recibía la ahora candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, por presuntas clases e investigaciones que realizaba en la Universidad San Sebastián.

“Vamos a estar a cinco años del estallido social. Escuchar a Evelyn Matthei explicando el sueldo, entre comillas, de Marcela Cubillos, es como cuando escuchábamos que mandaban a la gente a comprar flores porque había subido el pan”, expresó. “O sea, de verdad, la indolencia de la derecha y particularmente de Evelyn Matthei, quien pretende conducir el país, ¿cómo va a conducir el país una persona que no es capaz de liderar su sector, donde tenemos a una derecha totalmente desbandada, corriendo en círculo, que es lo que se ve en la Cámara de Diputados?”, cuestionó.

“O sea, esto de que vayan los diputados de Renovación Nacional y salga el presidente de su partido a decirles que no está de acuerdo y que reflexionen y retiren o no presenten, en realidad, porque no está presentada esa acusación constitucional, habla de un desorden mayor”, añadió.

Junto con esto, afirmó que finalmente las acusaciones constitucionales estaban en este caso no estaban siendo utilizadas como correspondían.

“Yo creo que las acusaciones constitucionales están en nuestro ordenamiento, pero no para ser abusados. El abuso del derecho existe y aquí hay un abuso del derecho”, indicó.

En el caso de la acusación contra la ministra Tohá, señaló, “ella es la que está conduciendo la agenda legislativa, está yendo al Congreso todos los días a tramitar los distintos proyectos de ley”.

“Por lo tanto, en un clima enrarecido como el que se está produciendo, qué posibilidad tenemos real de avanzar en la agenda legislativa? Por una parte, todos dicen ‘sí, estamos preocupados del crimen. Estamos preocupados de ponerle término a esto, de avanzar en las leyes’, por otra parte, es difícil avanzar con un clima como el que se está produciendo”, expresó.

