PC notifica a La Moneda su discrepancia con la Cumbre por la Paz en Ucrania

“¿Tensiona en el oficialismo la postura del partido?”, le preguntaron ayer al timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, cuando arribó a La Moneda al habitual comité político que congrega a los partidos de gobierno con ministros.

“¿Por qué (tensionaría)? El Partido Comunista se llama comunista desde el año 22. Tiene una identidad, una raigambre y una posición en el plano nacional e internacional”, respondió Carmona respecto al impacto en la alianza de gobierno debido a la declaración que el domingo emitió su colectividad, en que cuestionaron la “eficacia para construir un acuerdo político” de la Cumbre por la Paz en Ucrania en que el Presidente Gabriel Boric participó este fin de semana.

“El PC lo que hizo fue emitir una declaración dando a conocer su opinión con respecto de su política. No hemos evaluado más allá las tareas del Presidente. Solamente es una opinión nuestra con respecto a una política que, además, es histórica”, agregó el timonel. No satisfecho con eso, Carmona también marcó el punto en la reunión.

En esa instancia, los distintos timoneles presentes -de Convergencia Social, el Partido Liberal, el PPD y los Regionalistas Verdes- valoraron la participación del Presidente Boric en la cumbre, celebrada el fin de semana en Suiza. Sin embargo, el líder del PC -quien también valoró la gira por Europa- reiteró que su colectividad tiene matices.

En concreto, de acuerdo a quienes estuvieron presentes, el presidente de los comunistas transmitió que en su colectividad tienen un análisis histórico respecto a la materia y que, dentro de su declaración, se preocuparon por relevar la importancia de que sea el Presidente Boric quien tenga la palabra oficial respecto del manejo de la política exterior.

Al mismo tiempo, el líder de la tienda de Vicuña Mackenna 31 se tomó de los dichos que ha transmitido el canciller Alberto van Klaveren, sobre que dentro de una coalición tan amplia como la que hoy gobierna, pueden existir discrepancias respecto a distintos temas.

Lo cierto es que en este tema la mayor parte de los parlamentarios están cuadrados con su directiva. Particularmente, por la exclusión de Rusia de esta instancia. Por ejemplo, si bien el jefe de bancada de los diputados del PC, Luis Cuello, reconoció que “el Presidente es quien conduce las relaciones exteriores”, afirmó que “los caminos para encontrar la paz necesitan el concurso de los beligerantes. No es posible llegar a un acuerdo político que ponga fin a la guerra sin que las partes se sienten a la mesa”.

Foto: Dedvi Missene

El diputado Boris Barrera (PC) dijo a este medio que “independientemente de las intenciones que tenga cualquier evento que busque la paz (...), creemos que ese encuentro adolece de una cosa fundamental: cuando dos países, dos vecinos, están en conflicto, para mediar tienen que estar presentes los dos. Cuando está ausente una, se ve que uno está tomando posición solamente sobre el que está presente”.

Según Barrera, “eso es complejo y no sabemos si colabora en buscar la paz. Para avanzar en eso de manera concreta, deben estar todos los involucrados. Creemos que hay que empujar instancias (...) donde puedan participar todos los involucrados”.

Raúl Zamora/Aton Chile

La diputada Lorena Pizarro, también del PC, dio un paso más allá y sentenció: “Me parece impresentable la presencia del Presidente Gabriel Boric en esa cumbre”.

Junto con cuestionar que esta “mal llamada cumbre por la paz” pueda cumplir con ese propósito, la parlamentaria reafirmó que respalda “absolutamente la declaración del partido”, y señaló que “me parece extremadamente grave (la instancia) en consideración de que “la OTAN, y Estados Unidos particularmente, han generado dolores tremendos a los pueblos. Sabemos lo que significa la injerencia de Estados Unidos, lo hemos visto, como ocurrió en las dictaduras en América Latina”.

7 MAYO 2024 RETRATO A LA DIPUTADO LORENA PIZARRO EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

En consideración de las diferencias que marcó el PC, el lunes al mediodía la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que “lo que hemos conocido hasta el momento es de una apreciación crítica de la instancia de la Cumbre por la Paz, dada su efectividad”. En esa línea, la secretaria de Estado, quien además es militante comunista, reconoció que se trata de “opiniones legítimas”, pero insistió en que es el Presidente quien “lleva la relación internacional y la política internacional, la política externa”.

10/06/2024 VOCERIA CAMILA VALLEJO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En su discurso, emitido el fin de semana, Boric se distanció de las críticas. “Esta cumbre, y estas convicciones, no se trata de la OTAN, no se trata de ideas políticas de izquierda o de derecha, no se trata de países de norte o del sur. Esto se trata de respetar el derecho internacional y los derechos humanos, esos son los principios rectores para poder vivir juntos”, aseguró.