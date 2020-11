Pepe Auth y adelantar las presidenciales: “Es una locura proponer la reducción de un mandato en curso”

“Esto es legislación twittera”. Con esas palabras califica el diputado independiente, Pepe Auth, la propuesta de algunos parlamentarios y sectores de la oposición de terminar con el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y adelantar las elecciones presidenciales.

El planteamiento se reactivó luego de que el Ejecutivo enviara al TC el proyecto del segundo retiro del 10%, lo que fue ampliamente rechazado por la centroizquierda. Pese a esto, para Auth, una idea de esa naturaleza dañaría la institucionalidad del país e, incluso, llama a quienes lo proponer a actuar con responsabilidad. “Lo proponen para sintonizar con el rechazo que existe hacia Piñera y ganar un poquito de popularidad y nada más”, dice.

¿Por qué es crítico de la idea de adelantar las elecciones presidenciales?

Los que proponen eso no aquilatan el daño que le haría a la institucionalidad del país romper la continuidad de periodos presidenciales. Cuando uno le hace un pequeño dorado a eso, luego queda condenado a la repetición. Yo no quiero que Chile se convierta institucionalmente en un país inestable como el Perú, que ha tenido cuatro presidentes en un solo periodo. Es un valor demasiado grande para un país la estabilidad institucional para ponerla en cuestión.

¿Hay algún factor o situación que ameritarían eso?

Institucionalmente en realidad no existe el adelantamiento de elecciones presidenciales. Lo que existe es la renuncia y la sucesión hasta que termine el mandato, de alguien elegido por el Congreso y francamente el Congreso no tiene mucha mayor legitimidad hoy que la figura presidencial y el Ejecutivo. En consecuencia, no resuelve nada sacar al Presidente y poner a alguien elegido por el Congreso, por eso yo votó en contra de la acusación constitucional contra Piñera.

Algunos dicen que esta idea podría afectar al proceso constituyente. ¿Lo ve así?

Es que da lo mismo, francamente todos sabemos que es una proposición sin destino, porque requiere 2/3. Entonces, los que lo proponen, lo proponen para sintonizar con el rechazo que existe hacia Piñera y ganar un poquito de popularidad y nada más, no están proponiendo de verdad una salida, lo que están proponiendo es más publicidad y posicionamiento previo seguramente a las próximas elecciones. Es popular decir que se vaya, como sería popular decir que se vayan todos los congresistas también, pero una cosa es buscar la popularidad fácil y otra cosa es pensar en la estabilidad y el futuro del país y uno le pide mínimamente que piensen en eso a parlamentarios de trayectoria, reputados, que han ocupado lugares relevantes como candidatos presidenciales. Francamente para mí es una decepción completa ver a quien fuera mi candidato, Alejandro Guillier, proponiendo interrumpir el mandato presidencial, que él participó por lo demás en una elección. Imagínate que lo hiciéramos, eso instala el precedente permanente y los Presidentes tienen que ser juzgados por los electores.

¿Y en el proceso constituyente se puede instalar ese debate?

Es seguro que habrá modificaciones al sistema político y se resolverá si el mandato dura más o menos, si el régimen sigue siendo presidencial tal cual, si se introducen mayores equilibrios, si pasa a ser parlamentario. Pero eso es algo que tienen que introducir los constituyentes y empezar a introducir de hecho modificaciones constitucionales me parece completamente irresponsable y extemporáneo.

¿No cree que ese grupo tenga el derecho a impulsar ese tipo de iniciativas?

Es que hay tanto parlamentario que legisla a través del Twitter. O sea, si Guillier, que propuso eso hace ya varios meses, lo propusiera en serio habría presentado una reforma constitucional, que habría sido rechazada seguramente, pero habría tenido su debate. Entonces, si tú tienes una proposición, la consideras razonables, lo que corresponde si eres senador o diputado es proponerlo en una reforma constitucional y ser debatido. Ahora, es una locura proponer la reducción de un mandato en curso del ejercicio de ese mandato, normalmente uno propone reducciones de mandato para el siguiente mandato, no para el que está en curso.

¿Y puede afectar al proceso constituyente, entonces?

Es que son ideas, es una especie de 40 caracteres. Me parece que nadie va a proponer un proyecto de ley de esa envergadura a seis meses de elegir a los constituyentes y a un año y algo de la entrega de la nueva Constitución, pero bueno, tienen derecho a hacerlo. Esto es legislación twittera, no son proyectos reales.

¿El gobierno se inmiscuye en las prerrogativas del Congreso al ir al TC por el segundo retiro?

No, son prerrogativas del Ejecutivo, para eso existe el TC. Uno puede tener opinión respecto de la oportunidad, no tiene explicación el Ejecutivo para explicar por qué no lo hizo en el primero y por qué lo hace en el segundo, pero está dentro de sus facultades. Tiene derecho y el TC resolverá. Ahora, el Ejecutivo tiene en esto una manera completamente errática y actuando como ha actuado estos últimos dos años, cuando tiene el agua al cuello.