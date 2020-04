Piñera instruye a ministros que funcionarios de gobierno retomen trabajo presencial desde el lunes

Una videoconferencia con sus ministros sostuvo hoy, a las 14.00, el Presidente Sebastián Piñera, ocasión en la que se abordó principalmente la situación sanitaria del país a raíz del Covid-19 y el escenario económico.

Sin embargo, durante la conversación hubo un tema particular que el Mandatario les pidió a quienes participaron de ella. Fuentes de gobierno dicen que el Jefe de Estado instruyó que, a partir de este lunes, se comience a generar un retorno gradual a trabajar en el gobierno, tanto para los secretarios de Estado y otras autoridades, así como para el resto de los funcionarios de sus respectivas carteras. Esto, en el caso de quienes han aplicado mayormente teletrabajo y siempre resguardando -explican en el Ejecutivo- las medidas de protección sanitarias.

Por eso mismo, se excluirá por el momento de esta instrucción a personas que estén dentro de los grupos de riesgo frente al coronavirus.

El llamado se produjo, además, en un contexto de bajas proyecciones económicas, algo que está instalado a nivel mundial, no sólo en Chile. Así, las mismas fuentes sostienen que Piñera reiteró en la videoconferencia, que duró cerca de una hora, que el escenario económico que se viene es complejo y que, por lo mismo, se tenía que “dar el ejemplo” desde el propio gobierno. Esto, con el trabajo presencial en las distintas reparticiones.

En La Moneda dicen que la situación económica preocupa a Piñera y que, bajo ese escenario, por eso el Mandatario hoy puso énfasis en ese aspecto durante una actividad pública, algo que también abordaron durante la jornada los ministros Ignacio Briones (Hacienda) y Karla Rubilar (Segegob), mientras que la titular del Trabajo, María José Zaldívar, abordó hoy la situación de los empleos.

En todo caso, en el Ejecutivo recalcan que la preocupación económica no está por sobre el factor sanitario y las necesidades de resguardo en medio de la pandemia.

La solicitud del Mandatario generó inquietud en distintas carteras, debido a que días atrás se había enviado una circular con los criterios para aplicar el teletrabajo en las reparticiones. Sin embargo, según algunas fuentes del Ejecutivo, el Jefe de Estado no quedó conforme con la aplicación de la medida y, por lo mismo, pidió retornar a sus funciones a quienes no estén en los grupos de riesgo.

De hecho, el Mandatario hizo hincapié en que hay ministerios en el que el 90% está con teletrabajo y que eso no correspondía porque el Estado debe estar “al servicio de las personas” Según fuentes de gobierno, Piñera en un inicio señaló que todos los que no estuvieran en riesgo debían volver el lunes a sus funciones, pero algunos ministros le hicieron ver que no podía ser tan rápido y que debía ser de manera gradual, a lo que finalmente accedió.

En la cita, además, el Jefe de Estado recalcó que el regreso al trabajo debe ser con pleno cuidado a la salud y sin poner en riesgo a nadie. Asimismo, afirman en el Ejecutivo, el Presidente facultó a la Dipres para que chequee el regreso de los funcionarios al trabajo presencial.