Los resguardos al interior de La Moneda para enfrentar la emergencia

El acceso a La Moneda solo por la puerta que da a la Plaza de la Constitución, test de temperatura cada vez que ingresa una persona, suspensión del funcionamiento del casino, alcohol gel e instructivos son algunas de las medidas que ha implementado el gobierno en Palacio para prevenir el contagio y propagación del coronavirus.

Los resguardos, en todo caso, han sido extendidos también al resto de las carteras, con el objetivo de resguardar la salud de los funcionarios y hacer frente a la crisis sanitaria, para la que el Ejecutivo optó por comenzar a implementar medidas de manera progresiva.

De hecho, Presidencia también determinó ayer limitar el acceso de la prensa a La Moneda, permitiendo, en el caso de diarios, solo un periodista y un fotógrafo; un periodista por radio; un fotógrafo por agencia; un periodista y camarógrafo en caso de canales de televisión y un reportero en caso de medios digitales.

Esta determinación, sin embargo, mantiene la cantidad de personas que habitualmente cubren las actividades presidenciales, pero se adoptó debido a que durante la crisis sanitaria varios medios de comunicación comenzaron a mandar a más de un equipo a la sede de gobierno.

Teletrabajo

Otra de las acciones que ha adoptado el Ejecutivo a nivel nacional es que los funcionarios estén con teletrabajo.

De hecho, los ministerios de Hacienda e Interior enviaron, el pasado 18 de marzo, una circular señalando que “los jefes de servicio podrán establecer en forma extraordinaria y por un tiempo definido mecanismos de trabajo remoto para todos los funcionarios”. Y se añade: “Respecto de aquellas tareas que deban realizarse en forma presencial en el respectivo servicio para garantizar la continuidad y el cumplimiento de sus funciones y la prestación de servicios básicos a la ciudadanía, el jefe superior de servicio deberá diseñar un plan de contingencia con turnos u otras medidas”.

Así, por ejemplo, los ministerios ubicados al interior de La Moneda están trabajando con 50% o, incluso, menos del personal habitual.

En Interior, según indican en la cartera, un 51% de los funcionarios está trabajando presencialmente, mientras que en la Segegob esa cifra es de solo un 25%, ya que un 75% del personal está con teletrabajo. “Solo los puestos críticos en lugar físico de trabajo”, dicen en esa cartera.

La Segpres, por su parte, está con un 80% de las personas con teletrabajo y con un sistema de turnos.

En el caso de los ministerios sectoriales, por ejemplo, Obras Públicas tiene a un 68% de sus funcionarios con teletrabajo, mientras que desde otras carteras señalaron que se está implementando de manera gradual en base al instructivo que envió Interior y Hacienda.

En el gobierno explican que en la mayoría de los ministerios se privilegia el resguardo de los mayores de 70 años y personas que tienen enfermedades crónicas o que pertenezcan a grupos de riesgo.

De igual manera, en algunas reparticiones comentan que los que están con trabajo presencial tienen horarios diferidos de entrada, salida y de almuerzo. Esto, para evitar aglomeraciones.

En el caso de las medidas preventivas que ha implementado el Presidente Piñera, él mismo reveló -el 19 de marzo, en entrevista con Mega- que se había hecho el test para detectar si padecía el coronavirus. “Me hice el examen y resultó negativo (…). Lo hice por prudencia y preocupación”, comentó esa vez.

En el Ejecutivo dicen, además, que el Mandatario en cada encuentro de trabajo que se realiza en La Moneda mantiene distancia entre los asientos y que, asimismo, habría restricción de las personas que lo pueden visitar y reunirse con él. “Solo los esenciales”, afirman en el gobierno.

En el caso de los 24 ministros, 21 de ellos fueron consultados si se han realizado el test.

De ellos, 18 respondieron que no se lo han hecho debido a que no han presentado síntomas, mientras que del resto no hubo respuesta.b