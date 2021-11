Piñera por triunfo de Kast y Boric en primera vuelta: “Quiero pedirles que busquen los caminos de la moderación y no de la polarización”

Cerca de las 22:00 horas el Presidente de la República, Sebastián Piñera, realizó un punto de prensa desde La Moneda para referirse a los resultados de las elecciones presidenciales, lugar donde se reunió con sus secretarios de Estado para monitorear los comicios.

Si bien el Servicio Electoral aún no entrega el resultado de las 46.887 mesas habilitadas para esta jornada de elecciones históricas, lo cierto es que con el 80,54% de los votos emitidos ya se marcó la tendencia de que el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, junto al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, serán los que se medirán en un segunda vuelta el próximo 19 de diciembre.

“Quiero agradecer a los casi 7 millones de personas que concurrieron a votar. Todos los votos cuentan. Quiero agradecer a todos los candidatos, a los que resultaron elegidos y a los que no lo lograron”, comenzó diciendo el Mandatario tras la jornada electoral acompañado por los ministros de si comité político.

En segundo lugar, felicitó tanto al candidato republicano como al aspirante frenteamplista en esta primera vuelta presidencial e hizo una petición a los aspirantes: “Quiero pedirles sentidamente, desde el fondo del alma, y con mi experiencia como Presidente de Chile, que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia, los caminos de la unidad y no de la división, los caminos del diálogo y no la descalificación, los caminos de la responsabilidad y no del populismo, los caminos de la verdad y no de los engaños, los caminos de la moderación y no de la polarización”.

En esa línea agregó que “el futuro Presidente de Chile y su gobierno deberán enfrentar enormes y exigentes desafíos, algunos de naturaleza mundial y otros de carácter nacional, como la lucha contra el cambio climático, la pandemia, continuar con la vacunación masiva, proteger la seguridad de los ciudadanos, crear buenos empleos y atender y acompañar las necesidades y sueños de las familias chilenas”.

Además, el Mandatario aseguró que los cambios que Chile necesita se deben realizar con libertad, justicia, responsabilidad y en orden.

En ese sentido subrayó: “cambios con voluntad de diálogo, colaboración y búsqueda de acuerdos. Porque a pesar de todas nuestras diferencias nunca debemos olvidar que nos une nuestro amor por Chile, nuestro compromiso por construir todos juntos un buen país para todos, una buena patria, grande y buena, donde todos podamos buscar nuestros proyectos, cumplir nuestros sueños”, indicó desde Palacio.

Por otro lado, el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel fue el primero en asumir su derrota. Minutos antes de las 20:00 horas, desde su comando en la comuna de Las Condes, el expresidente del BancoEstado dijo que “es evidente que esta campaña y esta candidatura no pasó a la segunda vuelta presidencial” y que tomará un paso al costado de la vida pública.

Asimismo, reiteró que en la segunda vuelta no apoyará a Boric y que no quiere “que gane la extrema izquierda”. Aseguró que le mandó felicitaciones al líder republicano y que “no voy a votar por Boric, pero estoy dispuesto a conversar con José Antonio Kast”.

La senadora de Atacama y candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, desde Vallenar expresó que su candidatura “a pesar de todo el esfuerzo no logró movilizar los apoyos suficientes para poder estar en la segunda vuelta y eso es algo que por cierto es doloroso para un proyecto político como el nuestro”.

Sobre un eventual apoyo a la candidatura de Boric sostuvo: “nosotros vamos a ser oposición a su gobierno, pero también estaremos muy atentos a ver cuáles serán sus declaraciones en las próximas horas. Él necesita establecer y entregar garantías de transformaciones en paz y tranquilidad, y por lo tanto creo que esto también requiere recibir estos resultados con madurez y ofrecer estabilidad a nuestro país”.