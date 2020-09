Piñera promulga la ley que elimina restricciones para que mujeres contraigan segundas nupcias y asegura que “el compromiso con la igualdad de derechos no es una causa de izquierda ni de derecha”

El Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que elimina las restricciones para que las mujeres contraigan matrimonio en segundas nupcias. En la ceremonia sostuvo que “el compromiso con la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres no es una causa de izquierda ni de derecha. No es sólo una causa de las mujeres, es la causa de todos los hombres y mujeres que queremos construir una sociedad en que la igualdad de derechos, deberes, dignidad y oportunidades sea una realidad sin que esto signifique desconocer nuestras naturales y maravillosas diferencias”.

Se trata de una iniciativa que modifica el Código Civil para suprimir el plazo de 270 días que deben esperar las mujeres para volver a casarse tras el término del primer matrimonio.

“Esa prohibición obedecía a un criterio de determinación de la paternidad que está totalmente superado por la ciencia y por el progreso”, expresó el Mandatario.

En este sentido, también sostuvo que el plan de reactivación laboral que será lanzado en los próximos días, contempla “un trato especial y preferente para los empleos de las mujeres del país”.

El Mandatario relató que el 25 de mayo de 2018 -en medio de las manifestaciones feministas que se desarrollaron en todo el país- el Ejecutivo adquirió un “compromiso público” cuando presentó la agenda mujer durante su gobierno y que ésta busca “avanzar en una sociedad con una cultura de tolerancia 0 contra todo tipo de violencia o abusos que afectan a nuestra mujeres”.

“El compromiso con la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres no es una causa de izquierda ni de derecha. No es sólo una causa de las mujeres, es la causa de todos los hombres y mujeres que queremos construir una sociedad en que la igualdad de derechos, deberes, dignidad y oportunidades sea una realidad sin que esto signifique desconocer nuestras naturales y maravillosas diferencias”, concluyó Piñera durante su intervención.

Destaca ley que permite teletrabajo en pandemia

Asimismo, el Mandatario destacó la publicación en el diario oficial de la ley que permite el trabajo a distancia o teletrabajo para trabajadoras embarazadas bajo pandemia.

La iniciativa establece que si durante el período de embarazo la autoridad declarara el estado de excepción, el empleador deberá ofrecer a la trabajadora, durante ese lapso, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.

Además, precisa que la reasignación de funciones debe hacerse con acuerdo de ella y sin reducción de sus remuneraciones, destinándosela a “labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora”.

El texto también señala que en el caso que la madre trabajadora hiciere uso de una licencia médica extraordinaria con ocasión de la declaración de un de estado de excepción constitucional de catástrofe, dicho periodo de tiempo será extendido en igual proporción con el derecho de amamantamiento.

La norma también contempla que las trabajadoras que se encuentren con fuero maternal y cuyo término ocurra durante la vigencia del estado de excepción o en el tiempo que este fuese prorrogado, tendrán derecho a una extensión de dicho fuero hasta su término.