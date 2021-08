Piñera se reúne con gobernadores en medio de tensión por competencias: pedirán atribuciones para evaluar temas ambientales

Un mes después de que los gobernadores asumieran sus cargos y se instalaran en sus oficinas, el Presidente Sebastián Piñera les abrió un espacio en su agenda.

La semana pasada desde La Moneda llamaron al vocero de la Asociación de Gobernadores, Patricio Vallespín, para invitarlos a Palacio hoy a las 17 horas. Esperan asistir los 16 gobernadores para presentar al jefe de Estado sus exigencias que vienen acumulando hace varias semanas de trabajo.

“Hay diversos temas legales, presupuestarios, reglamentarios, etc, pero todos se reducen a que el Gobierno demuestre con hechos que apoya y no frena el proceso de descentralización. No tengo muchas expectativas” admite el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, parecer que cruza a sus pares.

Precisan que el gobierno no ha dado señales concretas de estar a favor de la desconcentración del poder, lo cual se refleja en que los delegados presidenciales siguen ostentando las atribuciones administrativas que a varios les ha generado más de algún problema.

Un tema que miran con especial énfasis es la mantención del delegado presidencial en la comisión de evaluación ambiental regional, lo cual fue definido así por Contraloría. “Hay un proyecto en la comisión de Medio Ambiente en el Congreso que alude al tema de traspasar esa competencia al Gobernador, pero el Gobierno está en contra”, añade Vallespín.

En algunos sectores ha surgido la duda de cuantos proyectos de inversión serán vistos en estos siete meses que restan de gobierno, así como ocurrió con la minera Dominga que finalmente fue ratificada por la comisión regional que está integrada además por los seremis representantes del poder central. Cabe recordar todo caso, que en el único voto en contra de esta megaobra fue el del delegado presidencial de Coquimbo, Pablo Herman.

“La opinión del gobernador regional en proyectos que impactan el medio ambiente y deterioran la calidad de vida de los territorios debe ser vinculante. Debe tener derecho a voto y presidir la comisión. Parece un sinsentido que quienes esté al frente de esa comisión sea el delegado presidencial que es una autoridad designada por el poder central, y no la autoridad electa democráticamente”, señala el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

De hecho el martes 24 se vio en la comisión ambiental de la región de Valparaíso la Declaración de Impacto Ambiental del Parque Solar La Peña en la comuna de Puchuncaví, de acuerdo a la agenda del Servicio de Evaluación Ambiental. Actualmente en el sistema de evaluación ambiental hay 589 proyectos que están pendientes de calificación en regiones por un total de US$ 34.181 millones.

Leyes y recursos

Aparte del tema ambiental, otro punto relevante a tratar en ese encuentro será el proyecto de ley de descentralización que está discutiéndose en el último trámite de Comisión Mixta en el Congreso, y que los gobernadores esperan no siga adelante. “Esperamos que no siga avanzando este proyecto que no va en la dirección correcta, al menos que el Presidente espere a reunirse con nosotros” recalca Vallespín.

También le solicitarán que incorpore más recursos en el proyecto de ley de Presupuesto para 2022 para que las nuevas autoridades puedan cumplir parte de sus promesas. “A la demora y nula señal de apertura para incorporar nuestro parecer en las leyes pendientes de descentralización, se suma una señal presupuestaria para el 2022 que no reconoce la existencia de los nuevos gobiernos regionales”, remarca Orrego.

Las autoridades esperan que el Presidente abra una puerta para proceder con los cambios legales que se requieren y que el espacio que tenía el Intendente sea reemplazado por el gobernador, y no por los delegados.

“Vamos a concurrir a esa reunión porque desde el punto de vista republicano corresponde aceptar esa invitación y porque, aparte de las materias que hemos pedido, esperamos aportar ideas para que este proceso no sea un transición tutelada”, puntualiza el gobernador de la VIII región, Rodrigo Díaz, quien a fines de la semana pasada se enfrentó con el ministro del Interior por el ataque en Tirúa que causó dos muertes.

Otro punto que abordarán será el traspaso de competencias porque si bien se ha iniciado el proceso, no se ha concretado como esperaban los gobernadores. De hecho la Asociación creó una comisión para revisar las propuestas del Ejecutivo que han aparecido en el Diario Oficial porque consideran que se ha procedido con transferencias de menor envergadura como la disposición del Ministerio de Transportes sobre plantas de revisión técnica o para autorizar el cambio de sentido de algunas calles.

“Queremos que las nuevas competencias tengan sentido porque algunas no tienen ninguna relevancia para el desarrollo de la región, sino que es para decir que traspasaron 10 competencias o para que otras instituciones se deshagan de un problema”, subraya Vallespín.