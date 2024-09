Por vínculos con Hermosilla: Martínez (FA) emplaza a Chile Vamos a acabar con “el silencio y las defensas corporativas”

La timonel del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, emplazó nuevamente a Chile Vamos a terminar con “el silencio y las defensas corporativas” tras los vínculos de exautoridades de oposición con el abogado en prisión preventiva en el marco del caso Audio, Luis Hermosilla.

“Creo que ha habido una defensa corporativa por parte de la UDI particularmente, porque además hay muchos otros casos que luego han terminado con clases de ética. En los últimos años, la ciudadanía lo ha mencionado en varias ocasiones, donde hay dos elementos que parecen preocupantes. Primero, una sensación de que no hay imparcialidad ni igualdad ante la ley, por parte de la justicia, y que además no habría, en el fondo, proporcionalidad en nuestro sistema judicial”, señaló Martínez tras ser consultada por los vínculos de Hermosilla con exautoridades y la magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

En concreto, Martínez se refirió a la situación del exministro de Interior, Andrés Chadwick (UDI), quien ha sido mencionado en múltiples conversaciones de Hermosilla con la magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en las que habrían influido para designar cargos en el Poder Judicial, además, según lo revelado por Ciper, el abogado habría intervenido con Chadwick para afianzar el nombramiento de Vivanco en el máximo tribunal.

En otro cuestionamiento, Chadwick desmintió irregularidades en los montos millonarios que recibió de Hermosilla, luego de que el mismo medio develara transferencias al exministro por más de $30 millones.

Bajo este escenario, la frenteamplista indicó en CNN: “Es una buena señal que el Poder Judicial ayer haya abierto un cuaderno de remoción (contra Vivanco), porque se ve que hay una intención por parte del Poder Judicial. Sin embargo, creo que acá, en términos políticos, hay que hacerse cargo de que por lo menos la UDI y Chile Vamos acabe con el silencio y las defensas corporativas y podamos avanzar realmente en poder hacer una determinación, un acuerdo, un avance, en que este tipo de prácticas degradan gravemente nuestra institucionalidad y que no basta simplemente con esconder los problemas bajo la alfombra”.

Otro militante de la UDI que se desempeñó en el gabinete del expresidente Sebastián Piñera que está bajo la lupa del Ministerio Público es el otrora titular de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, quien se encuentra en calidad de imputado bajo la arista que investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de construcción al Grupo Patio, gestiones que habría liderado Hermosilla cuando era asesor de Interior.

Ante esto, remarcó: “En los casos de las formalizaciones hay ciertos personeros del exgobierno como Chadwick o Ward que son distintos a otros casos que han salido, lo mismo con Ángela Vivanco, que no es cualquier magistrada, es la magistrada que defendió a la Isapres, que estuvo siendo vocera de la Corte y por lo tanto, no es solamente que uno está defendiendo una idea, sino que debiese estar comandado por el bien común”.

Y añadió: “Acá se mandaron chat para no solamente ser representado en una causa, sino que se mandaron chat para ingresar a la corte, para hacer nombramientos, para determinar ciertos elementos, entonces si hacemos el llamado a hacer la distinción concreta y por eso también estoy mencionando que hay casos anteriores, hay un partido en particular, la UDI, donde ha estado el caso de Pablo Wagner, de Moreira, el caso también que ahora se está abriendo, y por lo tanto lo que digo es la defensa corporativa no, en eso todos tenemos que hacer avances en no tener defensas corporativas”.