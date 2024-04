Presidenciales: Aedo dice que carta más competitiva es Bachelet y que cada vez que la nombra corre “un frío gélido por la espalda de la derecha”

El jefe de bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, se refirió este martes a las negociaciones con el oficialismo en el marco de las elecciones municipales programadas para octubre.

Durante la jornada de este lunes, quedando dos días para las inscripciones de las candidaturas a las primarias, desde la DC se comenzó a levantar un punto de desencuentro con los partidos de gobierno, con los cuales mantiene un pacto electoral para los comicios de alcaldes, gobernadores, cores y concejales.

Para evidenciar su descontento, el vicepresidente de esa tienda, el senador Francisco Huenchumilla, posteó en X que “la DC no está disponible para un contrato de adhesión, ni para que un sector le imponga al otro toda su plantilla”. Palabras que más tarde fueron respaldadas por el timonel de la colectividad.

Bajo ese contexto, el diputado Aedo transmitió una postura similar. “No ha estado fácil la negociación”, dijo en conversación con Radio Pauta.

Esto, según explicó, porque “hay muchos alcaldes que no van a reelección”, ya que cumplieron su límite de tres periodos. “Entonces a la DC le afecta en mayor cuantía (...) en el sentido que teníamos 56 alcaldes y más de 20 de ellos no van a la reelección en comunas muy importantes”, dijo.

En ese sentido, el diputado señaló: “Ahí nosotros queremos mantener nuestras candidaturas y le hemos dicho al resto del Socialismo Democrático y a la izquierda que ellos no pueden pretender ganar a costa de la DC, sino que lo que tenemos que salir a enfrentar es a la derecha”.

Para profundizar más en las negociaciones municipales, fue consultado por las dificultades para llegar a acuerdos con los partidos de gobierno. “El mundo de la centro-izquierda, y principalmente de la izquierda, tiene que entender de una vez por todas que no se pueden seguir equivocando. Cada vez que debilitan a la DC, lo único que han logrado es que crezca a la derecha”, respondió.

“Este afán de debilitar el centro político, y en definitiva lo que están haciendo con eso es regalarle a la derecha”, agregó.

“Si alguien todavía no me cree, bueno, vea las encuestas (...) sigue siendo la candidata más fuerte del mundo de la centro izquierda Michelle Bachelet, y me parece lo que hoy día nos cabe es aunar fuerza y enfrentar este nuevo escenario político y haya mayor consciencia respecto de los que estamos enfrentando”.

Bajo ese marco, reforzó su idea señalando que “hoy día la carta más competitiva sigue siendo Michelle Bachelet”. En esa línea, dijo que la ministra del Interior Carolina Tohá “podría ser”, pero no es una carta competitiva respecto de la derecha”, ya que “en esto hay que tener sentido de realidad”.

“¿A qué me refiero yo con sentido la realidad? Que cada vez que yo he nombrado a Michelle Bachelet, yo siento que un frío gélido recorre la espalda de la derecha”, complementó.

“A Michelle Bachelet la menosprecian, pero cada vez que uno la nombra, uno ve una reacción en la derecha. Además, Bachelet es una mujer que ganó 70-30 a Evelyn Matthei”, cerró.