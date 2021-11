Presidenta de la Convención llama a los parlamentarios a no aprobar la extensión del estado de excepción en la Macrozona Sur y critica “la política de violencia del gobierno”

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon llamó a los parlamentarios a no aprobar la extensión del estado de excepción en la Macrozona Sur, que fue ingresado esta jornada por el Gobierno al Congreso y criticó al Ejecutivo por su actuar en la zona.

Sus palabras se dieron en el marco de una sesión especial de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad por los hechos ocurridos ayer en Cañete, Región del Biobío, que terminaron con una persona fallecida, tres heridos y dos detenidos.

“Repudiar el accionar de la militarización, la política de violencia del gobierno y repudiar la violencia que ha envuelto a nuestras comunidades en estas graves circunstancias. Llamar también a los parlamentarios para que no aprueben una nueva instalación de la ley de excepción en la zona”, aseguró Loncon durante su intervención en la citada sesión. Petición que fue respaldada por otros convencionales que fueron parte de la instancia.

Sus palabras de dieron minutos después de que el Presidente Sebastián Piñera realizará un punto de prensa en La Moneda, junto a los ministros de Interior y Defensa, donde justificó la decisión de pedir la extensión del estado de excepción en las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía; y la de Arauco en el Biobío por 15 días más. Y también defendió el Trabajo de las Fuerzas de Seguridad y Orden en la zona.

La presidenta de la Convención, aseguró, además, que “esta es una lucha política que estamos dando para la convivencia”. Y agregó que “en el marco de la discusión de la plurinacionalidad que estamos instalando, del derecho de los pueblos, de las regiones, es que estamos aquí”.

“La opresión no es a perpetuidad, los pueblos se liberan. Y nosotros estamos tras esa liberación. No están solas las comunidades allá, no estamos solos acá nosotros, el pueblo de Chile también nos acompaña”, cerró la presidenta del órgano encargado de redactar una nueva Constitución.